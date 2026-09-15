Charlotte Caniggia contó los maltratos que sufrió en Gran Hermano.

Charlotte Caniggia reveló cómo atravesó su paso por Gran Hermano tras terminar tercera en la final. La modelo aseguró que desde su llegada percibió rechazo y relató situaciones cotidianas en las que se sintió evitada por algunas de sus compañeras.

Después de abandonar la casa, Charlotte Caniggia pasó por La Cumbre, el streaming de Telefe conducido por Santiago del Moro , y habló sobre su experiencia durante la convivencia.

No para. Cómo será la nueva edición de Gran Hermano

La modelo no se quedó únicamente con el resultado de la competencia y recordó especialmente el trato que, según contó, recibió desde sus primeros días en el reality.

“Esta gente desde el principio me tiró mier... No me querían mucho en la casa”, expresó al referirse a la relación que mantuvo con varias de las participantes.

Charlotte Caniggia recordó su llegada a la casa de Gran Hermano

Según relató, el comienzo de su estadía estuvo marcado por una situación que le resultó llamativa. “Y sí, porque no me recibió nadie bien”, explicó cuando le preguntaron por la distancia que había percibido.

En ese sentido, describió el ambiente que encontró al ingresar: “Llegué a una casa donde estaban todos con un ego terrible. Nadie me saludaba. Era muy raro”.

Charlotte Caniggia también comparó esa experiencia con los ambientes laborales en los que suele desenvolverse. “Yo normalmente siempre trabajo con gente muy copada. ‘Hola, ¿cómo andás?’. Y no me pasó esto esta vez. Me evitaban”, contó.

Para graficar cómo era la convivencia cotidiana, recordó incluso algunos momentos dentro de la casa. “Iba al baño a peinarme y había chicas que ni me hablaban”, señaló.

Cuando le pidieron que identificara a alguna de las participantes con las que había tenido ese tipo de trato, mencionó a Cinzia.

“Era como vivir en una casa que me odiaban”, sentenció Charlotte Caniggia, al resumir la sensación que tuvo durante la primera etapa de su participación en Gran Hermano.