Tragedia en Temperley: expectativa por la autopsia que podría revelar qué le pasó al colectivero

La investigación por la muerte de Braian Ayala , el colectivero de 35 años que falleció luego de estrellar el interno de la línea 527 contra una vivienda de Temperley , tendrá este martes una medida clave: se realizará la autopsia al cuerpo del conductor.

Según pudo saber La Unión , los resultados del estudio podrían aportar elementos fundamentales para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y establecer si existió algún factor previo que pueda explicar por qué Ayala perdió el control del colectivo.

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Mientras tanto, la UFI 10 de Lomas de Zamora , que interviene en la investigación, no descarta ninguna de las hipótesis que se manejan desde el comienzo del caso.

Entre las posibilidades que se analizan se encuentran una eventual descompensación del conductor, una falla mecánica, el consumo de alguna sustancia, o la posibilidad de que Ayala haya intentado escapar de los dos motociclistas que, según la reconstrucción preliminar, lo habrían seguido momentos antes del impacto.

Así fue el violento choque del colectivo de la línea 527 contra una casa en Temperley. El chofer murió tras el impacto. Ocurrió en Caaguazú y Dinamarca pic.twitter.com/ROnI2ITkax — Diario La Unión (@LaUnionDiario) September 14, 2026

Choque en Temperley

El colectivo circulaba sin pasajeros y terminó impactando primero contra un poste y luego contra el frente de una vivienda, en un episodio que ocurrió durante la noche del sábado en la zona de Caaguazú y Dinamarca.

Una vez que se conozcan los primeros resultados de la autopsia, comenzará además una ronda de declaraciones que será fundamental para reconstruir los momentos previos al choque.

Los investigadores buscarán establecer qué ocurrió antes de que Ayala perdiera el control del vehículo, si efectivamente existió un episodio previo con los motociclistas y cuál fue la secuencia exacta que terminó con el colectivo incrustado contra la vivienda.