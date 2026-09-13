Así quedaron las casas tras el choque del colectivo en Temperley: los trabajos en el lugar

Defensa Civil en el lugar de la tragedia, en Temperley.

Tras la muerte de un colectivero que chocó contra una casa en Temperley , comenzaron los trabajos de reparación en las dos viviendas afectadas por el fuerte impacto.

La tragedia ocurrió el sábado por la noche, en la esquina de las calles Caaguazú y Dinamarca . Un colectivo de la línea 527 que circulaba fuera de línea perdió el control y chocó contra el frente de una vivienda.

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El fuerte golpe le provocó la muerte al chofer minutos después del choque. El accidente ocasionó daños importantes en dos propiedades: la casa en la que se incrustó el colectivo y la vivienda lindera . Las personas que vivían allí se salvaron de milagro.

Una vez retirado el colectivo, el personal de Defensa Civil de Lomas de Zamora se hizo presente en el lugar para verificar los daños. La parte más dañada era la vivienda donde se produjo el choque. Allí vivían dos hermanos: uno de ellos, Alan, tenía su habitación justo donde se incrustó el colectivo.

De haber estado durmiendo allí al momento del accidente, seguramente Alan no hubiera sobrevivido. Afortunadamente estaba trabajando y recién supo del desastre cuando regresó.

En la casa contigua, donde vivía un matrimonio con sus dos hijos, también hubo daños severos. Quedó un agujero de un tamaño considerable en la parte baja de la pared y también quedaron daños en el techo. La estructura tiene riesgo de derrumbe. El padre era el único que estaba cerca de la puerta de entrada cuando pasó el accidente: los escombros le lastimaron la pierna.

Trabajos en Temperley tras la tragedia

El Municipio de Lomas llevándose los escombros.

Personal del CGM de San José se ocupó de levantar escombros, mientras que Defensa Civil se dedicó a apuntalar la estructura y cerrar los huecos con chapas de manera provisoria para cerrar la propiedad. A través del área de Desarrollo Social se gestionaron los tirantes para comenzar las reparaciones.

Por otro lado, un patrullero del Centro de Protección Urbana de Lomas de Zamora fue asignado como custodia para vigilar las viviendas, ya que quedaron abiertas por el impacto y necesitaban seguridad en el lugar.

Defensa Civil se ocupó de apuntalar los daños dentro de las viviendas.

Finalmente, desde el Municipio de Lomas de Zamora elevaron el reclamo a Edesur para que pase a reparar un poste de luz que había sido derribado por el colectivo.

Cabe recordar que al momento de la tragedia, habían intervenido también dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas y la Policía de la jurisdicción.