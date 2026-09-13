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13 de septiembre de 2026
Va de retro.

Jennifer Aniston recordó el accidentado día que fue mensajera en bicicleta

Antes de saltar a la fama en la serie Friends, Jennifer Aniston trabajó en una agencia de publicidad e incluso le tocó hacer una arriesgada tarea.

Jennifr Aniston, en bicicleta.&nbsp;

Jennifr Aniston, en bicicleta. 

En una entrevista en The Tonight Show, Jimmy Fallon quiso saber a qué se dedicaba la actriz antes de brillar en Friends. "Fui mensajera en bicicleta por un día en Nueva York, reveló la actriz, que se mudó de Los Ángeles a la Gran Manzana cuando era pequeña.

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"Trabajaba en una agencia de publicidad después del colegio. De hecho, mi madre también trabajaba allí", explicó Jennifer Aniston sobre su trabajo de aquellos días antes de ser famosa.

"Para ganar un dinero extra, solía hacer trabajos puntuales. Un día, su mensajero no apareció", continuó la actriz sobre esa suplencia que le tocó realizar inesperadamente.

Jennifer Aniston, en bicicleta.

Jennifer Aniston, en bicicleta.

Las complicaciones que tuvo Jennifer Aniston

Todo se complicó cuando sus jefes le preguntaron Jennifer Aniston si sabía andar en bicicleta, ella respondió que sí y pasó a tener serios problemas con el tránsito en las calles de Nueva York.

"No sé cómo sobreviví el día, porque fue: estar en la Quinta Avenida con todo el tráfico y todo lo que tenía en la mano", recordó en la entrevista. "Creo que me subí a un taxi solo por terminar con todo aquello", contó Jennifer Aniston cerrando la anécdota de ese complicado día de trabajo.

Ante esto, el presentador se echó a reír. "Bueno, te aseguraste de que los paquetes llegaran a tiempo. Eso es lo que importa", dijo. "No sé qué paso con la bici. Todo es borroso", contestó Jennifer Aniston.

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