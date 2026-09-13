El sincericidio de Alex Valdez Chamorro, tras el empate de Los Andes: "No estoy rindiendo como me gustaría"

Alex Valdez Chamorro convirtió el gol de Los Andes contra San Miguel.

Como contra Defensores de Belgrano, Los Andes dejó escapar dos puntos de oro en su lucha por meterse de lleno en el Reducido de la Primera Nacional en busca del segundo ascenso. Hoy, tuvo todo para volver al triunfo en el Eduardo Gallardón, pero no pudo sostener la ventaja del gol de Alex Valdez Chamorro ante San Miguel.

En el post partido, el mediocampista surgido de las divisiones inferiores de Lanús se refirió a la circunstancia de volver a recibir un gol cuando todo parecía indicar que el partido terminaría en triunfo. "Mucha bronca porque nos pasó como la otrs vez que ibamos ganando y nos hacen el gol", comentó Alex Valdez Chamorro.

En cuanto al trámite del encuentro, el talentoso mediocampista sostuvo: "Merecimos mas, pero nos viene pasando en todos los partidos esto".

Por último, al hablar de su rendimiento individual, a pesar de haber anotado el gol de Los Andes, Alex Valdez Chamorro sorprendió con una autocrítica. "Contento por el gol, pero no estoy rindiendo como me gustaría la verdad", cerró.

Compartí esta nota en redes sociales:







