Los Andes canceló el juicio con Facundo Silva: cuánto le costó al club

Los Andes saldó una deuda que pesaba sobre la institución y cerró el proceso judicial iniciado por Facundo Silva , quien integró el plantel profesional del Milrayitas durante 2019 y disputó el segundo semestre de la temporada 2018-2019 de la Primera Nacional .

“Esto representó un importante esfuerzo económico para la institución”, destacó el club en un comunicado dirigido a sus socios y socias, en el que informó el pago de la última cuota correspondiente al expediente judicial del exjugador.

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Con este último pago, la institución dio por finalizada una obligación judicial que demandó un importante desembolso económico y que formaba parte de las deudas que el club debía afrontar.

La Comisión Directiva, encabezada por Omar Plaini , destacó la importancia de haber cumplido con esta obligación y remarcó el objetivo de avanzar en el ordenamiento de las cuentas de la institución. “Para esta Comisión Directiva, cada obligación que se cancela representa un paso más en el camino que nos propusimos: ordenar, sanear y administrar responsablemente los recursos del Club”, señaló el comunicado.

Cuánto pagó Los Andes por el juicio con Facundo Silva

El compromiso asumido por la institución de Lomas de Zamora contempló el pago de 10 cuotas consecutivas de $4.000.000, a las que se sumaron tres cuotas de $2.600.000 correspondientes a honorarios profesionales.

Además, el club afrontó $1.900.000 en concepto de peritos y otros $880.000 correspondientes a tasas de justicia.

En total, según informó oficialmente Los Andes, la institución destinó $48.580.000 para dar cumplimiento a esta obligación y cerrar definitivamente el proceso judicial iniciado por Facundo Silva.

“Seguimos trabajando con responsabilidad, transparencia y compromiso, porque poner en orden a Los Andes también es construir el Club que todos queremos”, concluye el comunicado de la institución.