Los Andes volverá a ser sede de un partido de Copa Argentina

Los Andes fue elegido nuevamente como sede de la Copa Argentina y el miércoles recibirá el encuentro entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán por los cuartos de final de la actual edición del certamen federal. Será el segundo partido que se disputará en el estadio Eduardo Gallardón .

En sus redes sociales, Los Andes confirmó que el Eduardo Gallardón abrirá sus pueras nuevamente para un encuentro de Copa Argentina. Será el segundo encuentro del año por el torneo más federal del país a disputarse en el estadio ubicado en Lomas de Zamora.

Increíble. Los Andes se quedó sin el triunfo en la última jugada

El encuentro, que se disputará desde las 19, será el segundo que tendrá el estadio Gallardón en esta edición de la Copa Argentina , ya que previamente fue el anfitrión del partido del cruce entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta por los 32avos de final.

De esta manera, y luego de un "arduo y largo trabajo" como definieron desde el club el tema de las negociaciones, Los Andes fue seleccionado para ser una de las cuatro sede elegidas para albergar los encuentros de cuartos de final de la actual edición de la Copa Argentina.

Los Andes tiene todo listo para recibir un nuevo partido de Copa Argentina.

Los Andes, una de las sedes elegidas para el 2026

Por primera vez desde que se disputa esta competencia en terreno neutral, el club de Lomas de Zamora fue elegido como una de las sedes para albergar encuentros desde los 32avos de final y esa confirmación fue muy celebrada por la dirigencia, ya que por cada partido, el club recibe una ingreso de dinero en parte de alquiler por prestar el estadio.

Por eso, con la designación como sede del partido entre mendocinos y tucumanos, Los Andes se asegura recibir una importante suma de dinero para incrementar sus arcas para afrontar diferentes gastos de cara a la recta final del año.