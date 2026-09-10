El Jagüel: una muestra fotográfica recorrerá los 75 años de historia de la localidad.

El Jagüel tendrá una muestra fotográfica por su 75° aniversario el próximo 22 de septiembre, desde las 17, en la Biblioteca Popular Ariel Ramírez, ubicada en El Ceibo 17. La exposición reunirá imágenes históricas.

La iniciativa se denomina “El Jagüel, Historia y Memoria de un Pueblo” y propone reconstruir, a través de fotografías, distintos momentos de los 75 años del partido de Esteban Echeverría.

El material fue reunido a partir de donaciones de vecinos, con el objetivo de preservar y compartir imágenes que forman parte de la historia cotidiana del lugar.

La propuesta también contará con cuadros realizados por habitantes de El Jagüel, con representaciones de lugares reconocibles de la zona, entre ellos la Laguna de Rocha .

La muestra es impulsada por Alan Gastón Muñoz Percario, quien además lleva adelante las redes sociales El Jaguel Argentina (Oficial), en Facebook, y ElJaguelArgentina1951, en Instagram.

En ambas plataformas se publican diariamente imágenes vinculadas con la historia de la localidad. Según informó el organizador, entre las dos cuentas ya reúnen cerca de 20.000 seguidores.

La exposición busca así reunir a la comunidad alrededor de fotografías y producciones artísticas que permitan recuperar recuerdos y construir una memoria colectiva sobre El Jagüel.

Cuándo y dónde será la muestra

La muestra “El Jagüel, Historia y Memoria de un Pueblo” se realizará:

Fecha: martes 22 de septiembre.

Hora: desde las 17.

Lugar: Biblioteca Popular Ariel Ramírez.

Dirección: El Ceibo 17, El Jagüel.

La convocatoria apunta a que más vecinos puedan acercarse, conocer las imágenes reunidas y seguir aportando a la construcción de la memoria histórica de la localidad.