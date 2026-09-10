Brutal homicidio: se escondió en la casa de su ex y mató al novio

El acusado fue detenido por la DDI Lomas de Zamora.

Un hombre fue asesinado por el exnovio de su pareja tras una pelea ocurrida en una vivienda de la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría. La Policía de Lomas de Zamora detuvo al responsable del homicidio en Avellaneda.

El crimen ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Emilio Cardeza al 2000, a pocos metros de la Rotonda de Llavallol. Julio Palavecino llegó a la vivienda junto a su pareja sin sospechar que adentro de la propiedad los esperaba escondido el exnovio de ella.

Al entrar, Julio ingresó a una de las habitaciones para dejar su mochila y se encontró con el agresor, quien salió de su escondite y se trenzó en una pelea con él. En ese enfrentamiento, Palavecino recibió un profundo corte en la zona del cuello que le provocó la muerte.

La DDI de Lomas atrapó al asesino El acusado por el homicidio fue detenido en Avellaneda. Después del homicidio, el asesino escapó y la familia de la víctima hizo la denuncia. Peritos de Policía Científica trabajaron dentro del domicilio para recolectar evidencias y establecer la secuencia exacta de los acontecimientos.

Las tareas investigativas permitieron establecer el paradero del prófugo. Finalmente, efectivos de la DDI de Lomas de Zamora lo interceptaron en Avellaneda en horas de la noche y se lo llevaron detenido. Ahora la investigación apunta a confirmar la versión de los testigos. Además, se comprobará la existencia de una orden de restricción perimetral que había contra el acusado, la cual habría sido vulnerada para concretar el ataque.

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