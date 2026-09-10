Federico Otermín celebró el 165º aniversario de Lomas de Zamora: "La república más hermosa del universo"

En el marco del 165° aniversario de Lomas de Zamora , el intendente del Municipio Federico Otermín saludó a los vecinos y vecinas y destacó la historia de la localidad, al tiempo que puso la mirada en el futuro y en el camino hacia el Bicentenario.

A través de un mensaje por el aniversario, el jefe comunal recordó los orígenes de Lomas, que nació como Pueblo de La Paz , y señaló que recuperar esa tradición es parte de la identidad que se busca reivindicar. “Muy feliz aniversario, de corazón, a cada vecino y vecina de las Lomas de Zamora (como se lo llamó en los orígenes a este territorio): felices 165 años. Nacimos como Pueblo de La Paz, una tradición que queremos recuperar”, expresó.

Un sabor único. El Lomense: un alfajor que lleva la historia de Lomas en cada bocado

En ese sentido, sostuvo que el desafío es transitar el presente desde una perspectiva comunitaria. “Somos el gobierno de la comunidad, la forma en la cual elegimos transitar este presente tan complejo y desafiante”, afirmó. Y destacó que el aniversario representa un punto de partida para pensar los próximos años del distrito. “Empezamos a recorrer el camino al Bicentenario pensando en el futuro de Lomas, y eso lo queremos hacer en comunidad y en paz”, remarcó.

“Muy feliz aniversario, felices 165 años de la república más hermosa del universo, la de Lomas de Zamora”, concluyó.

Los festejos por el aniversario con la ExpoLomas como epicentro

La Expo Lomas 2026, la feria industrial, comercial y cultural más grande de la región, arrancará esta tarde y se extenderá por cuatro días: hasta el domingo 13, en la Plaza Grigera. La propuesta se desarrollará de 15 a 21 y formará parte de las celebraciones por los 165 años de Lomas de Zamora.

Durante cuatro jornadas, Expo Lomas 2026 reunirá distintas propuestas: desde stands de empresas y comercios locales, además de puestos de emprendedores y una Feria Artesanal, hasta una Feria del Libro. A su vez, el Municipio contará con postas destinadas a acercar distintos servicios de la comunidad.

La agenda se completará con espectáculos artísticos y una propuesta gastronómica para quienes se acerquen a la Plaza Grigera.