Se viene en Lomas el VI Congreso de Educación Artística del Conurbano Sur

Hay un cronograma completo en el que se podrá participar gratis ya que es un congreso abierto a la comunidad.

Ya están abiertas las inscripciones para participar del VI Congreso de Educación Artística en el Conurbano Sur que se hará en Lomas y reúne a artistas, estudiantes y profesionales en un ámbito creado especialmente para aprender, practicar y reflexionar respecto a la educación artística, que es fundamental en toda sociedad.

Serán tres jornadas con un cronograma amplio de actividades que se desarrollarán en distintos espacios de Lomas de Zamora el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. Como cada uno de estos congresos, la organización está a cargo de la Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas de Lomas que cuenta con el apoyo del Municipio y la Dirección de Educación Artística de la Provincia de Buenos Aires.

El congreso -que ya va por su sexta edición- ha sido declarado de Interés Educativo por el Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires por lo que es un gran orgullo para todo el Conurbano y para Lomas ya que todos los años se desarrolla en distintos espacios barriales.

Hay muchas expectativas como cada año ante la llegada de este congreso en que se fue acrecentando año a año y que recibe a personas de todos lados que se suman no sólo para aprender, también es una excelente oportunidad para encontrarse alrededor del arte y la educación.

"Estamos trabajando mucho en la escuela para recibir a estudiantes, a docentes de todos los niveles y a artistas en general que se acercan todos los años y cada vez somos más. El año pasado superamos los 700 inscriptos y eso hace que el congreso tome relevancia", detalló Anahí Ponce, que es parte de la comisión organizadora, y vicedirectora de la Escuela de Danzas (EDTA).

Como cada año se renueva la resolución que otorga el Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, contaron que están muy orgullosos de volver a recibir esa declaración y gracias a ello contaron que se abren muchas puertas. "Ser un congreso declarado como de interés educativo nos habilita a que los docentes puedan asistir con justificación para sus trabajos, por ejemplo y además nos coloca en un espacio fundamental de educación artista que encima se hace todo a pulmón", recalcó Ponce.

Respecto a algunas de las novedades de este año, comentaron desde la EDTA que sumaron nuevas sedes para el desarrollo de las actividades. "Vamos a contar con el nuevo el auditorio del Círculo Médico de Lomas y una de las actividades se va a desarrollar por primera vez en la Escuela de Medios Audiovisuales del Municipio", resaltaron desde la organización.

En tanto, las actividades más grandes se realizarán en el Club Los Andes ya que los talleres que van a estar allí tienen más de 100 inscriptos. Algunas de las sedes de este año son: Teatro del Municipio de Lomas, EDTA Lomas, Teatro Horizonte, El Padilla - Espacio Cultural.

Dónde inscribirse

Los que quieran inscribirse totalmente gratis a este congreso con tantas actividades en tres jornadas consecutivas, deben entrar al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/

El evento es libre y gratuito. Abierto a la comunidad para todos los que quieran perfeccionarse o aprender sobre la educación artística en todas sus formas. La Acreditación Inicial para la apertura será a partir de las 8.30 del miércoles 16 en la sede del Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.