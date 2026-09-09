miércoles 09 de septiembre de 2026
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9 de septiembre de 2026
Captura.

Se escapó de un instituto de menores en Lomas de Zamora y lo atraparon tras un robo

Estaba prófugo desde el año pasado. Además de la fuga en Lomas, lo buscaban por un violento robo. La Policía lo encontró y lo detuvo.

El momento de la detención.

El momento de la detención.

El adolescente, identificado como Tobías A.S., se había fugado en el mes de mayo de 2025 del centro de menores lomense, después de haber sido condenado a cinco años y ocho meses de prisión. Además, tenía un pedido de captura activo por “robo agravado” en otra causa.

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En esta oportunidad, el joven fue acusado por integrar una banda que asaltó un local de venta de celulares en el barrio Dos Rutas de Pilar. Durante el robo, los ladrones amenazaron a los dueños con armas de fuego, les sacaron 3 millones de pesos y les robaron una camioneta Renault Kangoo para poder escapar.

La detención del joven prófugo

El allanamiento para detener al joven que se hab&iacute;a fugado en Lomas.

El allanamiento para detener al joven que se había fugado en Lomas.

Tras el arresto de un primer sospechoso, la SubDDI de Pilar quedó a cargo de la investigación para encontrar al resto de la banda. Los detectives lograron identificar al joven de 18 años como integrante del grupo delictivo y descubrieron que se ocultaba en un domicilio ubicado sobre la calle Ecuador, en el barrio Agustoni.

Con las pruebas obtenidas, la Policía allanó la vivienda del T.A.S. y lo arrestó de inmediato. En la casa encontraron 140.000 pesos en efectivo, un celular Samsung A34 y una campera perteneciente a la Guardia Urbana de Pilar.

El adolescente fue trasladado a la comisaría local y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Pilar. Sumó otra nueva causa por “robo agravado” que se suma a la evasión del instituto de Lomas.

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