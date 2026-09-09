Banfield-Riestra: cómo será el operativo para entrar a la cancha de Temperley

La organización de la Copa Argentina confirmó cómo será el ingreso de hinchas al partido entre Banfield y Deportivo Riestra en el estadio de Temperley . El operativo afectará varias calles y podría haber complicaciones.

El equipo de Pedro Troglio enfrentará al Malevo esta tarde desde las 19 en el Estadio Alfredo Beranger , en busca del pase a las semifinales de la Copa Argentina. El partido contará con las dos hinchadas, lo que obligará a desplegar un operativo que afectará algunas calles de Temperley.

Cuartos de final. Banfield va por un lugar en la semifinal de la Copa Argentina: arranca la venta de entradas

Las puertas del estadio se abrirán dos horas antes del inicio del encuentro. Los hinchas de ambos clubes podrán ingresar a partir de las 17 .

A diferencia del partido con Real Pilar por 32avos, que también se había jugado en Temperley, esta vez los simpatizantes de Banfield ocuparán la popular “Mariano Biondi” (la tribuna de mayor capacidad del Beranger) y la platea “Enrique Gilardoni”.

Los hinchas del Taladro tendrán que ingresar por la avenida 9 de Julio (viniendo desde Hipólito Yrigoyen) y luego acceder por la calle Vicente López hacia la popular o la platea.

Por su parte, los hinchas de Deportivo Riestra ocuparán la popular “José Colón Fernández”, que da a la avenida 9 de Julio, y parte de la platea “Edith Pecorelli”. Para evitar cruzarse con la gente de Banfield, entrarán únicamente por la calle Dorrego: una vez que lleguen a 9 de Julio, tendrán dos puertas disponibles para ingresar.

El operativo traerá algunas complicaciones para circular. La avenida 9 de Julio estará parcialmente cortada por el operativo, al igual que la calle Dorrego. Los vecinos de Temperley deberán tomar precauciones, ya que las calles internas del barrio tendrán mayor presencia de los hinchas de Riestra debido a la organización de los ingresos.