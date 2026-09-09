La lomense Evelyn Basile brilla en "La ópera de tres centavos"

La artista lomense Evelyn Basile protagoniza “La ópera de tres centavos”, una de las obras maestras de Bertolt Brecht , la primera coproducción del Teatro Colón con el Teatro San Martín, que sale a escena en la calle Corrientes en el Teatro Alvear.

“Es mi primer protagónico y es una obra que representa mi manera de pensar, eso le da una cuota de mayor importancia. Es un desafío muy grande, un orgullo”, le cuenta Evelyn Basile a La Unión sobre la aventura de protagonizar esta puesta.

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La obra termina el domingo su temporada, con un gran éxito del público, a la espera de una reposición, y esta semana será parte del Filba . “Por ahora no sabemos nada sobre una vuelta, pero me encantaría. Es una obra escrita hace casi cien años y con total vigencia”, sentencia la talentosa actriz y cantante.

Con textos de Bertolt Brecht y música de Kurt Weill, “La ópera de tres centavos” expone una crítica feroz a una sociedad en la que criminales, empresarios y autoridades integran un mismo engranaje. También cuestiona la frontera entre lo legal y lo ilegal, lo moral y lo amoral, lo imaginario y lo real.

Evelyn Basile y su personaje

En “La ópera de los tres centavos” Evelyn Basile se pone en la piel de Polly Peachum es la hija de los Jonathan Jeremiah Peachum y Celia Peachum, y que se casa en secreto con el criminal Macheath. “Mi personaje empieza siendo una hija obediente que pasa a moverse en el mundo de la delincuencia”, señala la artista.

El elenco completo.

“Gustavo Mozzi y Matías Puriccelli del Teatro Colón me convocaron para una audición cerrada. Éramos pocos para cada personaje y fue una audición muy amena, súper cómoda. Lo conocí a Gabriel Calderón, el director general de la obra. Me ayudó mucho en parte actoral, hizo una lectura del texto muy amable”, recuerda la artista sobre su llegada al personaje.

El elenco se completa con Roberto Peloni, Alejandro Paker, Laura Silva, Jessica Abouchain, Juan Cottet, Enrique Dumont y Rocío Noziglia, con la dirección musical de Annunziata Tomaro y la dirección general de Gabriel Calderón.