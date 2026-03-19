Evelyn Basile y Juan Ignacio López presentan su primer show en dúo

La cantante lomense Evelyn Basile y el pianista Juan Ignacio López, dos artistas de largo recorrido en el mundo de la comedia musical , salen a escena en su primer recital juntos el viernes a la medianoche en Bebop Club con un amplio repertorio.

“Este show tiene algo distinto para mí, porque Juani es mi pareja. Es pianista y compositor, ya trabajamos junto en comedias musicales, en otros contextos. Este es un momento más vulnerable, con los dos solos”, le cuenta Evelyn Basile a La Unión.

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En esta oportunidad, el dúo decidió “correrse un poco” de la comedia musical para armar el repertorio para esta primera presentación en vivo.

“Elegimos la música que nos gusta. Un repertorio especial, con una excusa para hacer algo juntos. Elegimos canciones de muchas cantantes americanas, como Mercedes Sosa, Mon Laferte y Natalia Lafourcade, pero vimos que muchas eran compuestas por hombres. Por eso también ampliamos con otros temas, como de Stevie Wonder ”, adelanta.

En el show del reducto palermitano también sonarán unos tangos y algunos de los clásicos de las comedias musicales, entre otras canciones y sorpresas.

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Evelyn Basile y Juan Ignacio López, juntos a la par

Evelyn Balise y Juan Ignacio López se conocieron compartiendo “Rufianes”, un musical ambientado en los ‘30, donde, entre tangos y milongas, el amor y la traición son protagonistas. Esta propuesta fue ideada por Juan Ignacio López, Juan José Marco, y Marcos Rauch, con libro de Marcelo Camaño.

“Hace un año y ocho meses que estamos juntos. Nos conocimos trabajando en ‘Rufianes’. La vi y encantó, luego audicioné y quedé en el elenco. Está ambientada en Rosario, en la Década Infame”, señala.

image Evelyn Basile, en una nueva aventura.

Mientras tanto, Evelyn Basile se sumó al elenco de la obra “Billy Elliot” , que se presentará en el Teatro Ópera y Juan Ignacio está al frente de la dirección musical del musical “Papá por siempre”, la obra protagonizada por Campi y La Chepi.

Y juntos van a estar haciendo una obra de teatro musical independiente que se llama “Liam, el musical”, sobre la vida del Almirante Brown, donde el pianista es el compositor de la música y Evelyn Basile estará como actriz y cantante.