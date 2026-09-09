miércoles 09 de septiembre de 2026
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9 de septiembre de 2026
En Temperley.

Banfield busca llegar a semifinales de Copa Argentina en un difícil presente

En el Alfredo Beranger, Banfield necesita una alegría frente a Deportivo Riestra en medio de varios golpes y un rumbo incierto. Desde las 19, por TyC Sports.

Banfield pasó por penales a cuartos de final.

Banfield pasó por penales a cuartos de final.

En un momento futbolistico delicado, Banfield asumirá su partido de cuartos de final de Copa Argentina frente a Deportivo Riestra. El equipo de Pedro Troglio suma tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura y el propio DT se puso de plazo los próximos “dos partidos” que pueden definir su continuidad en el club.

El partido, a jugarse desde las 19 en el estadio Alfredo Beranger, de Temperley, contará con la televisación de TyC Sports y será arbitrado por Nicolás Ramírez, quién estará asistido por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri. Cuarto árbitro: Agustín Vegetti. VAR: Pablo Dóvalo. AVAR: Ernesto Uziga.

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En caso de empate al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se ejecutarán remates desde el punto penal. El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales a Boca Juniors o Racing Club.

El duro presente de Banfield

El presente de Banfield es angustioso. Sufre en la tres tablas (Clausura, promedios y anual), con la sombra del descenso que acecha. Viene de perder con Aldosivi, que no ganaba desde hacía ¡23 fechas!, resultado que lo hizo tocar fondo y que llevó a que Pedro Troglio pusiera en juego la continuidad al frente del plantel, dependiendo de Deportivo Riestra y Barracas Central.

Prueba de fuego para el Banfield de pedro Troglio.

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Supo el entrenador lidiar con los continuos problemas del club: inhibiciones, falta de pago, paros del plantel profesional y refuerzos que llegaron tarde. Para este Torneo Clausura sufrió las salidas de Mauro Méndez y Tiziano Perrotta, sus dos principales goleadores titulares, y al suplente Bruno Sepúlveda. Los que llegaron todavía no se amoldaron y Adrián Balboa todavía no debutó.

La Copa Argentina seduce, pero en otro contexto hubiera sido diferente. Banfield necesita ese triunfo que, además de dejarlo a un paso de la final, le de aire para recibir el lunes a Barracas Central por el Torneo Clausura. Un partido está ligado a otro, por más que sean torneos diferentes.

Cómo llegan a cuartos de final

Deportivo Riestra buscará seguir haciendo historia. Este año jugó su primer torneo internacional, quedando eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y en la Copa Argentina es su mejor posición. Banfield, en cambio, intentará igualar la semifinal a la que accedió en la edición 2022.

Deportivo Riestra viene de eliminar a Gimnasia y Esgrima La Plata.

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Los dos equipos tienen campañas similares. Ganaron en los 90 minutos su primer partido: Banfield a Real Pilar y Deportivo Riestra a Deportivo Maipú de Mendoza. Y luego sortearon dos instancias por penales: el Taladro contra San Martín de Tucumán y Ferro Carril Midland; mientras que el Malevo lo hizo contra San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Probables formaciones de Banfield y Deportivo Riestra

Banfield: Diego Rodríguez, Santiago López García, Renzo Malanca, Nicolás Meriano y Lautaro Cano o Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel o Ignacio Pais, Brandon Oviedo y Lisandro Piñero o Lautaro Gómez; Matías Hernández o Adrián Balboa y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana y Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz y Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Hora: 19. Árbitro: Nicolás Ramírez. Estadio: Alfredo Beranger. TV: TyC Sports.

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