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3 de septiembre de 2026
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Banfield vuelve a jugar en Temperley por Copa Argentina: sus números en el Beranger

El estadio Alfredo Beranger fue confirmado como sede del partido ante Deportivo Riestra y allí Banfield tiene varios lindos recuerdos por Copa Argentina.

Temperley recibirá otra vez a Banfield por la Copa Argentina.

Temperley recibirá otra vez a Banfield por la Copa Argentina.

A través de una publicación en sus redes sociales, la organización del torneo anunció que el duelo entre el Taladro y el Malevo se disputará el próximo miércoles 9 de septiembre, desde las 19, en el estadio Alfredo Beranger de Temperley.

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Con esta confirmación, Banfield nuevamente jugará en el cancha del Gasolero, como sucedió en el cruce de 32avos de final ante Real Pilar, donde el equipo de Pedro Troglio se impuso por 3 a 0, lo que significó una gran noticia para sus hinchas.

A Banfield le sienta bien la cancha de Temperley

Desde que se volvió a jugar la Copa Argentina, el Taladro disputó cuatro cruces en el estadio Alfredo Beranger y el saldo es positivo, con tres victorias y apenas una derrota.

Los primeros tres partidos corresponden a la edición 2021, en los que consiguió dos victorias y una derrota. En el cruce de 32avos de final, le ganó por 2 a 0 a Güemes de Santiago del Estero, después repartió en la victoria por 1 a 0 ante Deportivo Madryn por los 16avos de final y su única derrota en Turdera fue contra San Telmo en los octavos de final.

El último encuentro, en tanto, fue el que disputó este año ante Real Pilar, equipo de la Primera B, en el que hizo valer la diferencia de categoría y avanzó con autoridad a la próxima instancia.

Temperley, uno de los grandes anfitriones de la Copa Argentina

Con el encuentro entre Banfield y Deportivo Riestra, el "Gasolero" recibirá su tercer partido en la actual edición, ya que previamente había sido anfitrión del cruce de Banfield ante Real Pilar (32avos de final) y el de Midland ante Deportivo Morón (16avos de final). Hasta el momento, desde que es sede, se disputaron 32 partidos de Copa Argentina en el estadio Alfredo Beranger.

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