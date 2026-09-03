El conmovedor mensaje de Arturo Puig a dos años de la muerte de Selva Alemán

A dos años de la partida de Selva Alemán, Arturo Puig volvió a emocionar a sus seguidores en las redes sociales con un homenaje a su compañera de vida durante 50 años y además compartió unas fotos inéditas de la actriz.

El actor compartió en sus redes sociales una serie de imágenes poco conocidas de Selva Alemán que recorren diferentes momentos de su historia juntos, como una postal de la actriz en su juventud.

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A través de su cuenta de Instagram, publicó varios posteos con imágenes de su matrimonio, desde postales de juventud hasta recuerdos de los últimos años que compartieron juntos.

“Dos años sin tenerte, mi vida. Mi alma, mi todo. No me resigno a no tenerte a mi lado”, escribió Arturo Puig al recordar a su fallecida esposa con un emotivo mensaje.

Como era de prever, las palabras de actor no tardaron en generar numerosas reacciones y mensajes de cariño de colegas, amigos y seguidores en las redes sociales.

Arturo Puig y su dolor por la muerte de Selva Alemán

Arturo Puig contó en más de una ocasión cómo atraviesa el duelo y conmovió al hablar abiertamente sobre la ausencia de Selva Alemán, el amor de su vida.

“Estuve 50 años, me explotó una bomba en la cara. No solo la extraño a ella como persona, sino cómo era vivir el día, cómo vivíamos”, expresó durante una entrevista con Ángel de Brito en Bondi.

Selva Alemán falleció el 3 de septiembre de 2024, a los 80 años, como consecuencia de un infarto , y había pasado 50 años junto con Arturo Puig.