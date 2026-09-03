Temperley anunció un beneficio exclusivo para socios ante Colegiales en el Alfredo Beranger

De cara al crucial encuentro ante Colegiales , programado para este domingo a las 16, Temperley activó el beneficio "Socio Invitado". Mediante esta iniciativa, cada socio o socia con la cuota al día tendrá el derecho exclusivo de adquirir una entrada para un acompañante no socio por un valor promocional de $10.000.

La promoción es válida para ubicarse tanto en la tribuna 9 de Julio como en la tribuna Mariano Biondi. Desde la CD informaron que el trámite es 100% digital, por lo que los interesados ya pueden asegurar el lugar de su invitado ingresando desde el panel oficial de Socios de Temperley en AccessFan .

Desde la cuenta oficial de Temperley lanzaron la promoción para que cada socio pueda sacar una entrada para un invitado a través de temperley.accessfan.ar/account

Para aquellos hinchas de Temperley que todavía no dieron el paso de asociarse, el club mantiene abierta una tentadora propuesta de última hora: quienes se asocien y adhieran su pago al débito automático, recibirán el ingreso bonificado y sin cargo para el partido del domingo.

El "Teatro de Turdera" promete vestirse de fiesta en una jornada donde el aliento de la gente será clave para empujar al Gasolero hacia la victoria.

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Una sana costumbre en el campeonato de la Primera Nacional

Esta iniciativa no es un hecho aislado en el actual torneo de la Primera Nacional. Con el fin de premiar la fidelidad y reventar el "Teatro de Turdera", esta es la cuarta ocasión en el certamen en la que la dirigencia aplica beneficios de entradas.

Previamente, la masa societaria ya había disfrutado de promociones similares de acompañantes o invitaciones en los encuentros de local ante Gimnasia y Tiro de Salta, Los Andes y Midland (todos encuentros disputados en el mes de agosto).

El objetivo principal es que el Alfredo Beranger se tiña de celeste tal cual ocurrió en el clásico ante Los Andes. Para Temperley será un encuentro crucial ante Colegiales, ya que el equipo dirigido por Nicolás Domingo suma 46 puntos y busca un tropiezo de Tristán Suarez para alcanzar el liderazgo de la Zona B de la Primera Nacional.