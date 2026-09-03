jueves 03 de septiembre de 2026
Escribinos
3 de septiembre de 2026
Otra fiesta.

Temperley anunció un beneficio exclusivo para socios ante Colegiales en el Alfredo Beranger

Temperley se prepara para una verdadera final este domingo en el Alfredo Beranger y la dirigencia quiere un marco espectacular. El objetivo de una cancha llena.

Temperley quiere volver a copar el Alfredo Beranger.

Temperley quiere volver a copar el Alfredo Beranger.

De cara al crucial encuentro ante Colegiales, programado para este domingo a las 16, Temperley activó el beneficio "Socio Invitado". Mediante esta iniciativa, cada socio o socia con la cuota al día tendrá el derecho exclusivo de adquirir una entrada para un acompañante no socio por un valor promocional de $10.000.

La promoción es válida para ubicarse tanto en la tribuna 9 de Julio como en la tribuna Mariano Biondi. Desde la CD informaron que el trámite es 100% digital, por lo que los interesados ya pueden asegurar el lugar de su invitado ingresando desde el panel oficial de Socios de Temperley en AccessFan.

Lee además
Oswaldo Pacheco destacó la búsqueda de Temperley tras el triunfo sobre Quilmes en el Centenario. 
Eufórico.

Oswaldo Pacheco, tras el triunfazo de Temperley: "Lo buscamos"
Temperley consiguió un triunfo histórico en el estadio Centenario.
Histórico.

Temperley rompió el maleficio de 52 años en la cancha de Quilmes

Desde la cuenta oficial de Temperley lanzaron la promoción para que cada socio pueda sacar una entrada para un invitado a través de temperley.accessfan.ar/account

Campaña de nuevos socios en Temperley a contrarreloj

Para aquellos hinchas de Temperley que todavía no dieron el paso de asociarse, el club mantiene abierta una tentadora propuesta de última hora: quienes se asocien y adhieran su pago al débito automático, recibirán el ingreso bonificado y sin cargo para el partido del domingo.

El "Teatro de Turdera" promete vestirse de fiesta en una jornada donde el aliento de la gente será clave para empujar al Gasolero hacia la victoria.

Una sana costumbre en el campeonato de la Primera Nacional

Esta iniciativa no es un hecho aislado en el actual torneo de la Primera Nacional. Con el fin de premiar la fidelidad y reventar el "Teatro de Turdera", esta es la cuarta ocasión en el certamen en la que la dirigencia aplica beneficios de entradas.

Previamente, la masa societaria ya había disfrutado de promociones similares de acompañantes o invitaciones en los encuentros de local ante Gimnasia y Tiro de Salta, Los Andes y Midland (todos encuentros disputados en el mes de agosto).

El objetivo principal es que el Alfredo Beranger se tiña de celeste tal cual ocurrió en el clásico ante Los Andes. Para Temperley será un encuentro crucial ante Colegiales, ya que el equipo dirigido por Nicolás Domingo suma 46 puntos y busca un tropiezo de Tristán Suarez para alcanzar el liderazgo de la Zona B de la Primera Nacional.

Temas
Seguí leyendo

Oswaldo Pacheco, tras el triunfazo de Temperley: "Lo buscamos"

Temperley rompió el maleficio de 52 años en la cancha de Quilmes

Brandán, goles clave para un Temperley que se ilusiona

Domingo recalcó que "el ascenso" es el objetivo de Temperley

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Balbao será el nuevo 9 de Banfield.
Nuevo goleador.

Los números de Rocky Balboa, el refuerzo que llega a Banfield

Las más leídas

Te Puede Interesar

Javier Milei reafirmó que Las Malvinas son argentinas y anunció penas más duras a empresas petroleras.
Última noticia.

Los anuncios que hizo Milei sobre Malvinas: decretos, proyectos de ley y ampliación de recursos