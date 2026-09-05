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5 de septiembre de 2026
Fue el turno de los pibes.

Banfield y Lanús, otra vez frente a frente: quién sumó más puntos en el clásico de Inferiores

Por la fecha 24 de la Liga Profesional, Banfield y Lanús se enfrentaron en juveniles y hubo un saldo favorable para el Taladro.

Banfield y Lanús se enfrentaron en Inferiores.

Banfield y Lanús se enfrentaron en Inferiores.

úBanfield y Lanús se enfrentaron este sábado por la fecha 24 del campeonato de juveniles de la Liga Profesional en una nueva edición del Clásico del Sur y el saldo fue a favor del Taladro, que se impuso en dos partidos y sumó la mayor cantidad de puntos.

En una jornada que contó con seis partidos, el Taladro se impuso en Sexta y Novena División, mientras que el Granate lo hizo en Quinta. En tanto, los encuentros de cuarta, séptima y octava terminaron igualados.

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En el predio de Luis Guillón, se enfrentaron las categorías más grandes y la historia ahí finalizó igualada: hubo un triunfo por lado y el encuentro restante terminó empatado.

En tanto, en el predio ubicado detrás de la Fortaleza de Guidi y Cabrero, se enfrentaron las más chicas y ahí le fue mejor a Banfield, que se llevó cinco de los nueve puntos en disputa.

El clásico entre Lanús y Banfield, partido por partido

En el predio de Luis Guillón

En Cuarta División, ambos equipos no se sacaron diferencias e igualaron sin goles en un encuentro que dejó masticando bronca a Lanús, ya que perdió el primer puesto a manos de Talleres. Con este resultado, Banfield llegó a los 15 puntos y el Granate, que quedó a dos de los cordobeses, alcanzó los 52.

En Quinta División, el equipo dirigido por José Sand impuso condiciones y consiguió una victoria contundente por 3 a 0 gracias a los goles de Pimentel, Atanasio y González. De esta manera, llegó a los 54 puntos. El Taladro, en tanto, se quedó con 32.

La Quinta le dio la única alegría a Lanús.

La Quinta le dio la única alegría a Lanús.

En Sexta División, Banfield se tomó revancha y ganó por 2 a 1 con los goles de Romiti y Guerrero, mientras que Conde marcó el empate transitorio para la visita. A pesar de este resultado, Lanús sigue como puntero con 53 puntos.

En la Fortaleza de Guidi y Cabrero

El encuentro de Séptima División finalizó empatado sin goles. Con este resultado, Lanús llegó a las 47 unidades, mientras que Banfield llegó a las 27.

En Octava División, tampoco se sacaron diferencias e igualaron 1 a 1 con los goles de Astoreca (Banfield) y Menon (Lanús), sumando un punto importante cada uno: la visita llegó a los 50 puntos, mientras que el local a los 47.

Banfield celebró en Sexta y Novena División.

Banfield celebró en Sexta y Novena División.

El último partido, el de Novena División, fue el que le dio el saldo a favor al Taladro en el derbi barrial, ya que se impuso por 6 a 3 de visitante y consiguió tres puntos importantes para llegar a las 34 unidades. Los goles de Banfield los anotaron Pérez (x3), L. Zarria (x2) y A. Cafferata.

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