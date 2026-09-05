sábado 05 de septiembre de 2026
Escribinos
5 de septiembre de 2026
Historia.

Lomas de Zamora y Almirante Brown se unen para poner en valor las calles que conectan Turdera y Adrogué

Los municipios planificaron obras en 30 de Septiembre, Warnes y Segurola. Habrá arreglos, mejoras en el alumbrado y forestación.

Más obras para mejorar las calles de Lomas.

Más obras para mejorar las calles de Lomas.

Los municipios de Lomas de Zamora y Almirante Brown planificaron obras en conjunto para mejorar el estado de las calles ubicadas en el límite entre Turdera y Adrogué.

La puesta en valor comprende la reparación integral de las calles 30 de Septiembre, Warnes y Segurola junto con el reacondicionamiento de los cordones y rampas para personas con movilidad reducida. También habrá mejoras en el alumbrado, arbolado y reforestación del corredor que une Turdera con Adrogué.

Lee además
Jorge Luis Borges visitó la Municipalidad de Lomas de Zamora.
Nostalgia.

El apellido que une la historia de Lomas con el universo de Borges
Durante el primer semestre hicieron obras en 23 escuelas de Lomas.
Junto a Provincia.

Mejoran las escuelas de Lomas con obras de ampliación y refacción
Planificaron varias obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Planificaron varias obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Otro de los objetivos es señalizar los puntos icónicos que unen a ambos municipios con el emblemático escritor Jorge Luis Borges. "Fue por estas calles de Turdera y Adrogué por donde disfrutaba caminar Borges cuando vivió en la zona, y también las que inspiraron su cuento 'El Sur' y que hoy queremos poner en valor a la altura de su historia. Estamos trabajando en conjunto para mejorar la calidad de vida y la circulación de los vecinos de la zona para que puedan disfrutarla de igual manera", destacó la jefa de Gabinete de Lomas, Sol Tischik, quien recorrió la calle 30 de Septiembre junto a su par de Brown, Paula Eichel.

En el encuentro también participaron integrantes de los equipos de ambos municipios, quienes intercambiaron propuestas y analizaron las necesidades de infraestructura en la zona con el propósito de avanzar en una planificación articulada.

Los lugares de Turdera que inspiraron a Borges

Turdera ocupó un lugar especial dentro del universo literario de Jorge Luis Borges. En la esquina de las calles Frías y Preti existió el rancho de los hermanos Iberra, dos personajes de gran renombre en su época que quedaron inmortalizados gracias a la pluma de Borges en su poesía "Milonga de dos hermanos".

Mientras que para escribir "El Sur", uno de sus cuentos más emblemáticos, Borges se inspiró en el almacén El Favorito que estaba ubicado en el cruce de 30 de Septiembre con Riego y Núñez. En el cuento, el almacén se llama Santa Rita y fue el último escrito de puño y letra que hizo Borges antes de quedar ciego.

En 1969, Borges visitó Turdera para firmar ejemplares de sus libros en la librería Estévez. También presidió un concurso literario en el Club Alumni, donde entregó el Premio Rotaract 1968 a Dora Giacomini por su obra "Mi Dios ha muerto".

Temas
Seguí leyendo

El apellido que une la historia de Lomas con el universo de Borges

Mejoran las escuelas de Lomas con obras de ampliación y refacción

Almirante Brown: nuevo operativo para tramitar el Pase Libre Multimodal

Prevención y conciencia: Lomas aborda la violencia digital en las escuelas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El vecino de Fiorito estaba detenido en Entre Ríos.
Sigue preso.

Trasladaron a Buenos Aires al vecino de Fiorito detenido por una encomienda con droga: está en Marcos Paz

Las más leídas

Te Puede Interesar

Moria Casan con Carlos Sexton en los 70. 
Vintage.

Cómo fue la larga relación de Moria Casán con Carlos Sexton