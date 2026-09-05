Las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua la próxima semana

Habrá cortes de agua en Lomas de Zamora, Banfield y Temperley la próxima semana.

AySA informó que realizará trabajos de mejora y mantenimiento en distintas zonas de Lomas de Zamora entre el lunes 7 y el jueves 10 de septiembre. Las tareas alcanzarán sectores de Lomas , Banfield y Temperley , y podrían generar afectaciones en el normal funcionamiento del servicio de agua potable durante los horarios previstos.

El cronograma contempla tareas entre las 8 y las 18, según el sector. En Lomas de Zamora y Temperley , los trabajos se desarrollarán desde el lunes 7 hasta el miércoles 9 de septiembre, de 9 a 15 , en el área comprendida por Cerrito, Anatole France, avenida Eva Perón y avenida Almirante Brown.

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También habrá intervenciones en Banfield y Lomas de Zamora el martes 8 y miércoles 9, de 8 a 18 , dentro del perímetro delimitado por Belisario Roldán, Matheu, Arenales y Malabia.

En tanto, el miércoles 9, de 8 a 18 , las tareas se concentrarán en Banfield, entre Uriarte, Manuel Castro, Monteagudo y Santa Fe.

Finalmente, el jueves 10, de 8 a 18, habrá trabajos en una zona que comprende sectores de Temperley, Mármol y Adrogué, delimitada por Florencio Varela, Canale, Echeverría y las vías del Ferrocarril General Roca.

Qué informó AySA

Según la empresa, las tareas forman parte de su Plan Integral de Mejora y Mantenimiento y tienen como objetivo mejorar la distribución de agua potable y generar un impacto favorable en el servicio.

Durante los trabajos podrían registrarse afectaciones en el normal funcionamiento del suministro, por lo que AySA recomendó tener en cuenta los horarios establecidos para cada zona.

Ante consultas o inconvenientes, los usuarios pueden comunicarse con AySA a través de WhatsApp al 11-5984-5794, de sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, disponibles de 6 a 24, o mediante el 0800-321-2482, durante las 24 horas.