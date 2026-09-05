sábado 05 de septiembre de 2026
Escribinos
5 de septiembre de 2026
Sigue preso.

Trasladaron a Buenos Aires al vecino de Fiorito detenido por una encomienda con droga: está en Marcos Paz

Adrián Gonzalo Gauna llevaba semanas detenido en Paraná, Entre Ríos. Su familia había reclamado que fuera trasladado a una unidad penitenciaria bonaerense.

El vecino de Fiorito estaba detenido en Entre Ríos.

El vecino de Fiorito estaba detenido en Entre Ríos.

Adrián Gonzalo Gauna, el vecino de Fiorito que estaba detenido en Parana fue trasladado a la provincia de Buenos Aires después de permanecer varias semanas detenido en Entre Ríos, por una causa vinculada a una encomienda que contenía droga.

Según pudo averiguar La Unión, ya se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, donde continuará detenido a disposición de la Justicia.

Lee además
El artista de Fiorito preparó una performance inspirada en la carrera del cantante. 
Gran performance.

El mini Michael de Fiorito la rompió en el evento homenaje a Michael Jackson
Fernando Salto fue gravemente herido en Fiorito.
Brutal asesinato.

Fiorito: su novia lo apuñaló en el tórax tras una discusión y murió luego de agonizar dos días

El traslado era uno de los principales reclamos de su familia, que desde el comienzo de la causa había señalado las dificultades para viajar hasta Entre Ríos y acompañarlo durante su detención.

Desde el entorno del detenido sostienen que Adrián fue enviado a retirar una encomienda sin saber que contenía droga y que habría sido utilizado por otras personas. Su hermana Lorena también había asegurado que el joven tiene problemas de salud mental y que se encontraba bajo tratamiento.

Adri&aacute;n Gonzalo Gauna estaba detenido en Entre R&iacute;os.

Adrián Gonzalo Gauna estaba detenido en Entre Ríos.

Detenido en Entre Ríos

Desde que trascendió la detención, los familiares de Gauna sostienen que fue utilizado por otra persona y que desconocía el contenido del paquete que fue a retirar. En ese sentido, Lorena había reclamado en reiteradas oportunidades que se investigara el vínculo con quienes, según ella, lo habrían enviado a buscar la encomienda.

"Él no puede estar en un penal, porque tiene esquizofrenia y no está en su sano juicio", explicó la mujer a este medio durante una entrevista brindada días atrás.

Temas
Seguí leyendo

El mini Michael de Fiorito la rompió en el evento homenaje a Michael Jackson

Fiorito: su novia lo apuñaló en el tórax tras una discusión y murió luego de agonizar dos días

El dolor de la familia del hombre asesinado por su novia en Fiorito

Detuvieron a dos hombres en Fiorito: tenían más de 180 envoltorios de cocaína

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Un momento inolvidable para las familias de Lomas.
Un trabajo conjunto con Provincia.

Sueño cumplido: 40 familias de Lomas ya son propietarias de sus casas

Las más leídas

Te Puede Interesar

El vecino de Fiorito estaba detenido en Entre Ríos.
Sigue preso.

Trasladaron a Buenos Aires al vecino de Fiorito detenido por una encomienda con droga: está en Marcos Paz