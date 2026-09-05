Trasladaron a Buenos Aires al vecino de Fiorito detenido por una encomienda con droga: está en Marcos Paz

Adrián Gonzalo Gauna, el vecino de Fiorito que estaba detenido en Parana fue trasladado a la provincia de Buenos Aires después de permanecer varias semanas detenido en Entre Ríos, por una causa vinculada a una encomienda que contenía droga.

Según pudo averiguar La Unión , ya se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, donde continuará detenido a disposición de la Justicia.

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El traslado era uno de los principales reclamos de su familia, que desde el comienzo de la causa había señalado las dificultades para viajar hasta Entre Ríos y acompañarlo durante su detención.

Desde el entorno del detenido sostienen que Adrián fue enviado a retirar una encomienda sin saber que contenía droga y que habría sido utilizado por otras personas. Su hermana Lorena también había asegurado que el joven tiene problemas de salud mental y que se encontraba bajo tratamiento.

Adrián Gonzalo Gauna estaba detenido en Entre Ríos.

Detenido en Entre Ríos

Desde que trascendió la detención, los familiares de Gauna sostienen que fue utilizado por otra persona y que desconocía el contenido del paquete que fue a retirar. En ese sentido, Lorena había reclamado en reiteradas oportunidades que se investigara el vínculo con quienes, según ella, lo habrían enviado a buscar la encomienda.

"Él no puede estar en un penal, porque tiene esquizofrenia y no está en su sano juicio", explicó la mujer a este medio durante una entrevista brindada días atrás.