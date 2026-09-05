sábado 05 de septiembre de 2026
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5 de septiembre de 2026
¡Ups!

Nora Colosimo mandó al frente a Mauro Icardi: "Sigue enamorado de Wanda Nara"

Nora Colosimo, en su paso por LAM, reveló datos de Mauro Icardi y su hija Wanda Nara y los intentos que hizo la pareja para reconciliarse.

Nora Colosimo habló Wanda Nara y Mauro Icardi.&nbsp;

Nora Colosimo habló Wanda Nara y Mauro Icardi. 

En LAM, Ángel de Brito quiso saber si todavía Nora Colosimo mantiene contacto fluido con Mauro Icardi. “¿Te escribe Icardi?”, le preguntó. “No. Me ha escrito, pero no ahora”, respondió la mamá de Wanda Nara.

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“Ahora no. Aunque conmigo no se peleó. Sí para acercarse a la otra parte”, explicó Nora Colosimo sobre su vínculo con su exyerno. Cuando le preguntaron de qué manera buscaba hacerlo, respondió: “En un tono convincente. Lo que pasa es que tiene dos facetas y yo conocí la linda. Muchas veces lo defendí”.

Nora Colosimo tiró una bomba de Mauro Icardi

En medio de la conversación con Nora Colosimo, Denise Dumas llevó la conversación directamente a Wanda Nara y quiso saber si, pese al paso del tiempo, Mauro Icardi todavía está enamorado de su hija.

“Mucha gente dice que no suelta. ¿Para vos sigue enamorado de Wanda?”, le consulto Denise Dumas. Entonces Nora Colosimo no dudó y respondió en forma categórica: “Sí, para mí sí. Yo lo conozco mucho”.

“Él la remó hasta más no poder. Nunca vi nada igual. Creo que los dos intentaron, Wan quiso, pero después ves que no podés”, sostuvo Nora Colosimo sobre el intento de reconciliación no prosperó.

El debate tomó todavía más picante cuando Carolina Molinari planteó una posibilidad: “Si ella le dice de volver, él vuelve corriendo”. Nora Colosimo coincidió, aunque puso un límite por la situación actual de ambos: “Sí. Pero ahora los dos tienen sus parejas”.

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