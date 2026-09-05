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5 de septiembre de 2026
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Cuánto cuesta el curso de Camila Mayan para mejorar los glúteos

La influencer Camila Mayan, ex de Alexis Mac Allister, lanzó una propuesta online de ejercicios físicos para trabajar específicamente el tren inferior.

Camila Mayán lanzó un particular curso.&nbsp;

Camila Mayán lanzó un particular curso. 

Camila Mayan, la ex de Alexis Mac Allister, lanzó a través de las redes sociales un proyecto vinculado con el entrenamiento y presentó un programa de ejercicios físicos enfocados específicamente en trabajar el tren inferior y para mejorar los glúteos.

La particular propuesta que presentó la influencer ya está disponible online y tiene un costo de 35 mil pesos. Esta propuesta fue desarrollada por Camila Mayan junto a Lucas Ortega, su entrenador personal, con quien trabaja desde hace años.

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Según anunciaron, los ejercicios apuntan principalmente a quienes buscan entrenar glúteos, piernas y abdomen mediante una rutina que deberá hacerse por varias semanas.

Cómo es el curso de Camila Mayán

Según se detalla en la página oficial, el curso de Camila Mayán se trata de "Glúteos, abdomen y piernas: el programa más completo para esculpir tu tren inferior. La propuesta tiene una duración de ocho semanas y contempla tres clases por semana —lunes, miércoles y viernes— que combinan entrada en calor, fuerza y core, con explicación de cada movimiento antes de ejecutarlo".

Quienes paguen los 35.0000 pesos podrán acceder a " 24 clases grabadas para ocho semanas de tareas". Además, se incluyen "explicaciones de cada movimiento", ya que " antes de ejecutar, Cami y el equipo te muestran como se hace".

El acceso se obtiene mediante un pago único de 35 mil pesos y permite ingresar al contenido de manera ilimitada. "Entrenás a tu ritmo las veces que quieras", se destaca dentro de las condiciones.

Mientras la Justicia sigue sin definir si Alexis Mac Allister deberá pagarle una compensación económica por la separación en 2023, Camila Mayan sorprendió con este lanzamiento.

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