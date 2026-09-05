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5 de septiembre de 2026
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Contacto Estrecho celebra sus cinco años en escena en Lomas de Zamora

Contacto Estrecho, una banda que le rinde tributo al rock argentino, festeja sus cinco años de vida en el Teatro de Municipio de Lomas de Zamora.

Contacto Estrecho regresa al Teatro de Lomas.&nbsp;

Contacto Estrecho regresa al Teatro de Lomas. 

El grupo lleva cuatro sonando en vivo en la escena rockera de la región y preparan una presentación muy especial para este jueves. “Cumplimos cinco años y como siempre vamos a tocar clásicos del rock argentino”, adelanta Nacho Pastore, baterista de la banda.

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Clásicos del rock argentino e invitados sorpresa

El show de Contacto Estrecho en Lomas de Zamora para celebrar sus cinco años en escena contará con numerosos invitados sorpresa de bandas de la región y de otras latitudes.

Sonarán en vivo clásicos de Los Piojos, Ciro y Los Persas, Pappo, La Renga, Los Enanitos Verdes, Guasones y Las Pelotas. También habrá hits de Los Tipitos, Airbag, Los Fabulosos Cadillacs y Viejas Locas, junto con temas de los uruguayos de La Vela Puerca y No Te Va Gustar, entre otros. Además de un final que dará que hablar.

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