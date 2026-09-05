Contacto Estrecho celebra sus cinco años en escena en Lomas de Zamora

Contacto Estrecho regresa al Teatro de Lomas.

Contacto Estrecho, una banda de la región que le rinde tributo al rock argentino y con esas canciones que sabemos todos, celebrará sus cinco años en escena el sábado 12 de septiembre en su regreso al Teatro de Municipio de Lomas de Zamora.

El grupo lleva cuatro sonando en vivo en la escena rockera de la región y preparan una presentación muy especial para este jueves. “Cumplimos cinco años y como siempre vamos a tocar clásicos del rock argentino”, adelanta Nacho Pastore, baterista de la banda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro del Municipio Lomas de Zamora (@teatrodelmunicipioldz) La formación también alista a Martín Diletto en voz, Iñaky Marguery en bajo, Fernando Diletto en guitarra líder, Patricio Arturi en guitarra y voz, Juan Manuel Sardella en saxo y Martín Aime en teclados.

Clásicos del rock argentino e invitados sorpresa El show de Contacto Estrecho en Lomas de Zamora para celebrar sus cinco años en escena contará con numerosos invitados sorpresa de bandas de la región y de otras latitudes.

Sonarán en vivo clásicos de Los Piojos, Ciro y Los Persas, Pappo, La Renga, Los Enanitos Verdes, Guasones y Las Pelotas. También habrá hits de Los Tipitos, Airbag, Los Fabulosos Cadillacs y Viejas Locas, junto con temas de los uruguayos de La Vela Puerca y No Te Va Gustar, entre otros. Además de un final que dará que hablar.

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