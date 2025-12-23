martes 23 de diciembre de 2025
Contacto Estrecho cierra el año el sábado en Lomas de Zamora

Contacto Estrecho se presenta en Lomas de Zamora en formato acústico para hacer su recorrida por los hits y clásicos del rock argentino.

Diariolaunion | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Contacto Estrecho, en Lomas de Zamora.&nbsp;

“Vamos a ser nuestros covers del rock nacional con invitados, tocamos en formato acústico sin batería y con percusión”, adelanta Nacho Pastore, baterista y percusionista de la banda.

La banda la completan Martín Diletto en voz, Iñaky Marguery en bajo, Fernando Diletto en guitarra líder, Patricio Arturi en guitarra y voz, Juan Manuel Sardella en saxo y Martín Aime en teclados.

Contacto Estrecho y sus covers del rock argentino en Lomas de Zamora

El grupo ya lleva cuatro sonando en vivo en la escena rockera de la región y preparan una presentación muy especial para este sábado para bajarle la cortina al 2025.

Contacto Estrecho cierra el año en Lomas de Zamora

Van a sonar clásicos imperecederos de Charly García, Andrés Calamaro, Fito Páez y Pappo, entre otros. “Nosotros hacemos un popurrí del rock argentino”, apunta el músico.

También hits de bandas como La Renga, Los Piojos, Turf, Guasones, Los Ratones Paranoicos y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y de los uruguayos de No Te Va Gustar y La Vela Puerca.

Contacto Estrecho, sábado a las 21 en Brandi de Lomas de Zamora, Saavedra 551.

Reservas al 11 3732-1126

