Contacto Estrecho cierra el año el sábado en Lomas de Zamora

Contacto Estrecho sale a escena el sábado en formato acústico en Lomas de Zamora haciendo un largo recorrido por hits y los clásicos del rock argentino, esas canciones que sabemos todos, en el último show del año de la banda.

“Vamos a ser nuestros covers del rock nacional con invitados, tocamos en formato acústico sin batería y con percusión”, adelanta Nacho Pastore , baterista y percusionista de la banda.

La banda la completan Martín Diletto en voz, Iñaky Marguery en bajo, Fernando Diletto en guitarra líder , Patricio Arturi en guitarra y voz, Juan Manuel Sardella en saxo y Martín Aime en teclados.

El grupo ya lleva cuatro sonando en vivo en la escena rockera de la región y preparan una presentación muy especial para este sábado para bajarle la cortina al 2025.

image Contacto Estrecho cierra el año en Lomas de Zamora

Van a sonar clásicos imperecederos de Charly García, Andrés Calamaro, Fito Páez y Pappo, entre otros. “Nosotros hacemos un popurrí del rock argentino”, apunta el músico.

También hits de bandas como La Renga, Los Piojos, Turf, Guasones, Los Ratones Paranoicos y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y de los uruguayos de No Te Va Gustar y La Vela Puerca.

MÁS INFO

Contacto Estrecho, sábado a las 21 en Brandi de Lomas de Zamora, Saavedra 551.

Reservas al 11 3732-1126