Las mejores 10 películas para ver de nuevo en Navidad

La llegada de las Fiestas transforma también los consumos culturales y, como cada año, las películas ambientadas en la temática de la Navidad vuelven a ocupar un lugar central en las plataformas de streaming y los canales de cable y de aires.

Dentro de las películas más emblemáticas aparece “Mi pobre angelito”, pero también hay otros títulos para todos los gustos.

Mi pobre angelito: es el clásico absoluto de Navidad. Humor familiar, nostalgia noventosa y una historia simple que funciona siempre. Kevin vs. los ladrones ya es parte del ADN navideño. en Disney.

Duro de matar: aunque parezca extraño, es una película navideña. Transcurre en Nochebuena y redefinió el cine de acción. Ideal si querés Navidad con adrenalina. En Diseny.

El Grinch: basada en el clásico de Dr. Seuss, El Grinch es una historia central del cine navideño porque aborda el costado menos idealizado de las fiestas: la soledad, el rechazo y el consumismo excesivo. En Netflix.

The Holiday: cuenta con romance, paisajes invernales y clima cozy total. Perfecta para una Navidad tranquila, con amor y algo de melancolía. En Netflix y Prime Video.

image El expreso polar, otro clásico de las películas de Navidad.

El expreso polar: es visualmente impactante y con un mensaje fuerte sobre creer. Una experiencia navideña clásica, sobre todo para chicos. En HBO Max y Prime Video.

El extraño mundo de Jack: con una Navidad distinta, estética única y música inolvidable. Ideal si querés salir del molde tradicional. En Disney.

Realmente amor: varias historias cruzadas, emociones fuertes y una banda sonora icónica. Resume el espíritu navideño desde distintos puntos de vista. En Prime Video.

Elf: Will Ferrell en su versión más entrañable. Comedia pura, inocente y muy navideña, ideal para ver en familia. En HBO Max.

Klaus: es una joya moderna, con una animación espectacular, historia emotiva y una reinvención inteligente del mito de Papá Noel. En Netflix.

Cuento de Navidad: Dickens en estado puro. Redención, espíritu navideño y reflexión. La versión animada suma impacto visual. En Disney.