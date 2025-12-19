El Canal Volver presenta un especial con las películas de Sandro

El Canal Volver pondrá en pantalla este domingo un nuevo especial con cuatro clásicas películas de la extensa filmografía de Sandro , donde hay escenas de acción, de romance y hasta de humor junto con las más recordados clásicos del repertorio del Gitano.

A partir de las 13 se verá “Quiero llenarme de ti”, donde un cantante de éxito pierde a su novia por intrigas de una amiga envidiosa, y a su representante por rivalidad. Con el correr del tiempo, los distanciados se reencuentran.

Sin vueltas. La contundente respuesta de Lali Espósito a un libertario en las redes sociales

Mientras que a las 14,45 llega “Siempre te amaré”, donde Sandro es un corredor de carreras profesional, creído y soberbio. Luego de un accidente que lo deja psicológicamente ciego y paralizado, comprende el verdadero significado del amor y las pequeñas cosas bellas de la vida.

A las 16,25 será el turno de “Operación rosa rosa”, donde un ídolo de la canción, también agente secreto, lucha contra un villano que tiene armas químicas y deberá ingeniárselas para lograr su cometido.

Cierra a partir de las 18,15 con “La vida continúa”, donde un joven pianista, cansado de trabajar en una editora musical, se dedica a cantar, pero siempre soñando con ser un gran concertista. Así conoce a una mujer, algo mayor que él, que lo ayuda a estudiar y lo patrocina.

image Sandro filmó más de 10 películas.

Las películas de Sandro: cine y música

Sandro, no solo fue un ícono de la música en todo Am´´erica, sino también una figura central en el cine argentino de los años ‘60 y ‘70.

Su incursión en la pantalla grande comenzó en 1965 con “Convención de vagabundos”, una comedia dirigida por Rubén W. Cavallotti, donde interpretó a un joven rebelde.

En 1967, el Gitano participó en “Tacuara y Chamorro, pichones de hombres”, una película de comedia dirigida por Leo Fleider. Sin embargo, fue a partir de 1969 cuando su carrera cinematográfica alcanzó mayor éxito.