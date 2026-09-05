Qué vínculo tienen Gustavo Bermúdez y la familia de Lionel Messi

Gustavo Bermúdez sorprendió a todos al referirse a su vínculo con la familia Lionel Messi y destacó especialmente el cariño que siempre tuvo por Celia Cuccittini, la mamá del futbolista, y de los chistes que le hacía el fallecido Jorge Messi.

“Veía las novelas que yo hacía”, contó Gustavo Bermudez sobre Celia Cuccittini durante una entrevista íntima con Rocío Baró en el canal de streaming Núcleo en vivo.

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“No vivían muy lejos de donde yo estaba. Yo soy de Boulevard Seguí y San Martín, y ellos vivían no muy lejos de ahí. Entonces, pasaban por Boulevard Seguí y Celia siempre decía: ‘Acá vive Gustavito’”, comenzó relatando el actor sobre una anécdota de sus días viviendo en Rosario.

Gustavo Bermúdez también tuvo palabras afectuosas para Jorge Messi, fallecido el pasado 8 de agosto tras batallar contra una dura enfermedad, a quien recordó con enorme cariño y respeto.

“Y Jorge, que en paz descanse, un gran tipo… La verdad que llegué a quererlo mucho. Lo conocí, un ser extraordinario, igual que Celia, igual que toda la familia, Leo y toda la familia”, expresó el actor sobre la familia de Lionel Messi.

Gustavo Bermudez recordó a Jorge Messi y a Celia.

En la charla, Gustavo Bermúdez contó cómo reaccionaba Jorge Messi ante la admiración de su esposa y la reiterada referencia a la casa del actor terminó convirtiéndose en una broma familiar.

“Jorge me cargaba, me decía… ‘Me tenía podrido Celia cada vez que pasaba. Acá vive Gustavito, acá vive Gustavito’, decía. En esa época me tenía podrido de decir Gustavito, yo te odiaba”, recordó Gustavo Bermúdez sobre lo ocurrido en aquellos días.