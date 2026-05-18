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18 de mayo de 2026
Va de retro.

Cuándo nació la amistad entre Adrián Suar y Gustavo Bermúdez

Adrián Suar y Gustavo Bermúdez se conocieron en los ’80 en el elenco de una serie juvenil y desde entonces son amigos inseparables.

Adrián Suár y Gustavo Bermúdez, en otros tiempos.&nbsp;

Adrián Suár y Gustavo Bermúdez, en otros tiempos. 

Gustavo Bermúdez y Adrián Suar son grandes amigos desde hace varias décadas y mantienen un vínculo estrecho que se transformó casi una hermandad. Ambos se cruzaron por primera vez cuando corrían los ’80 en el elenco de una recordada serie de El Trece.

"A Adrián lo conozco desde Pelito, en el año ochenta y pico. ¡Son muchos años! Entré en Pelito en 1984 y ahí nos conocimos y nos hicimos amigos, hace ya 40 años", le dijo Gustavo Bermúdez a Pronto.

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Adrian Suar y Gustavo Bermudez.

Adrian Suar y Gustavo Bermudez.

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Gustavo Bermúdez también contó cómo se forjó esa amistad con Adrián Suar. "Creo que hay un grado de sinceridad muy grande, de autenticidad, de lealtad y nos queremos mucho. Cuando vos querés a alguien y las conductas corresponden a eso, todo fluye", explicó.

"El no espera nada de mí y yo no espero nada de él más que hacernos compañía y estar uno al lado del otro cuando lo necesita. La amistad es ese tipo de vínculo que te duplica las alegrías y te divide las tristezas. No todo el mundo se alegra con cosas que te pasan en la vida, y con Adrián fue así desde siempre. Siempre hemos festejado los éxitos de cada uno como si fuesen propios y nos hemos acompañado en las cartas que salen mal también", concluyó el actor.

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