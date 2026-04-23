Rocío Robles contó los inicios de su romance con Adrián Suar

Adrián Suar y Rocío Robles comenzaron a mostrarse juntos en público de a poco hasta que confirmaron su romance. Luego, ambos comenzaron a hablar escuetamente sobre su relación y ahora la periodista deportiva contó detalles sobre los comienzos.

"No se lo veía venir nadie, yo tampoco", expresó Rocío Robles sobre su romance con Adrián Suar, en una entrevista en LAM . "Había estado en México, trabajando en Televisa, actuando. Quería venir a Argentina, pero no me animaba porque no tenía trabajo. Me encantó México, pero no para vivir", recordó Rocío Robles.

Y siguió: "Le escribí a una tarotista para preguntarle qué me convenía. Ella me dijo que me iba a aparecer alguien de acá, en un año, y me dijo que era más grande, rubio y que trabajaba en la tele".

"Vengo acá a Argentina, entro a trabajar a ESPN y un día él me mandó un mensaje a Instagram que decía: 'Que bien estás en el programa'. Yo dije: '¿Me estará tirando onda?' Después, me invitó al teatro y me dijo que vaya con mi novio", contó Rocío Robles.

"Él me agarró en mi mejor momento, sanando, pero al principio nunca le dije que iba a estar solo con él", confesó la joven en la entrevista con LAM.

image Adrian Suar y Rocio Robles.

¿Se viene el casamiento de Adrián Suar y Rocío Robles?

Para la segunda cita, su amigo también estaba invitado, pero decidió faltar. "Giuliano tenía que ir a la casa de Adrián a ver un partido y le canceló. Le pregunté si yo iba igual y él me dijo que no vaya, pero fui. Ese día nos dimos un beso, pero no pasó más porque no se dio", reveló Rocío Robles.

"Fuimos muy lento, al principio nos veíamos una vez por semana y al año me dijo de ser novios oficialmente", confesó Rocío Robles sobre la marcha de la relación.

Rocío Robles contó que hablan mucho sobre el futuro con Adrián Suar. "Me encantaría casarme, pero después pienso a quién invito y me da paj... Con él sí me gustaría casarme", expresó. "Hablamos de la maternidad, pero yo no quiero. Nunca quise, me encantan los chicos, pero nunca me vi en ese rol, sino más viajando", confesó.