lunes 31 de agosto de 2026
Escribinos
31 de agosto de 2026
Puro amor.

La emotiva despedida de Antonela Roccuzzo a Messi: "Te vi sufrir, caer y levantarte"

Antonela Roccuzzo conmovió a todos en las redes al dedicarle a una carta a Messi, donde puso especial foco en el orgullo que ella y sus hijos sientes por él.

“Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, el mayor orgullo de Antonela Roccuzzo.

“Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería", el mayor orgullo de Antonela Roccuzzo.

“Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte”, escribió Antonela en su publicación.

Lee además
Migue Granados habló de su presente en Olga. 
Sin vueltas.

Qué dijo Migue Granados sobre los rumores de su salida de Olga
Maxi López y Wanda Nara, enfrentados. 
Se armó.

La firme respuesta de Maxi López a las acusaciones de Wanda

En el mismo mensaje, la esposa del capitán argentino destacó que lo acompañó durante los momentos en los que las cosas no salían como esperaba y cuando volvió a intentarlo. “Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”, agregó.

El posteo estuvo acompañado por distintas imágenes de Messi junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

View this post on Instagram

El orgullo por lo que vivieron sus hijos

Antonela Roccuzzo también puso el foco en el vínculo de los chicos con la trayectoria de su papá en la Selección argentina. “Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca”, expresó.

Según sus palabras, los tres pudieron observar el esfuerzo de Messi para alcanzar sus objetivos y mantenerse firme frente a las dificultades. “Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo”, continuó.

“Yo estoy orgullosa de vos”

En el cierre de su carta, Antonela Roccuzzo volvió a remarcar el significado de la historia que compartieron durante la carrera de Messi con la Selección. “Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”.

Temas
Seguí leyendo

Qué dijo Migue Granados sobre los rumores de su salida de Olga

La firme respuesta de Maxi López a las acusaciones de Wanda

El emotivo posteo de Conti a tres años de la muerte de Silvina Luna

El desesperado mensaje de la novia de Callejero Fino tras su detención

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Miguel Zavaleta tenía 71 años.  video
Adiós a un grande.

Murió el cantante Miguel Zavaleta, líder de Suéter

Las más leídas

Te Puede Interesar

Migue Granados habló de su presente en Olga. 
Sin vueltas.

Qué dijo Migue Granados sobre los rumores de su salida de Olga