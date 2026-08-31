La emotiva despedida de Antonela Roccuzzo a Messi: "Te vi sufrir, caer y levantarte"

En el mismo mensaje, la esposa del capitán argentino destacó que lo acompañó durante los momentos en los que las cosas no salían como esperaba y cuando volvió a intentarlo. “Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”, agregó.

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El orgullo por lo que vivieron sus hijos

Antonela Roccuzzo también puso el foco en el vínculo de los chicos con la trayectoria de su papá en la Selección argentina. “Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca”, expresó.

Según sus palabras, los tres pudieron observar el esfuerzo de Messi para alcanzar sus objetivos y mantenerse firme frente a las dificultades. “Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo”, continuó.

“Yo estoy orgullosa de vos”

En el cierre de su carta, Antonela Roccuzzo volvió a remarcar el significado de la historia que compartieron durante la carrera de Messi con la Selección. “Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”.