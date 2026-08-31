Un emprendimiento de Temperley se coronó campeón provincial con su alfajor

El alfajor ganador que obtuvo el primer puesto es de Temperley y tiene crema de caramelo salado y praliné de almendras.

Durante el último certamen que se realizó en Lanús , la empresa familiar de Temperley Mencantó se coronó en el podio del Torneo al Mejor Alfajor Provincial. "Todavía estamos tratando de caer de todo lo vivido", dijo la pastelera y fundadora del emprendimiento, Carina Chirino .

Mencantó siempre se resalta en cada concurso en el que participa ya que la elaboración de alfajores artesanales es a lo que se dedican. Hace apenas unos días atrás obtuvo el subcampeonato en el torneo del mejor alfajor Argentino y con eso todos los integrantes de la empresa que son familia estaban más que satisfechos.

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En esta oportunidad presentó a "Marino", su nueva elaboración con crema de caramelo salado y praliné de almendras. "Después de mucho trabajo, de desafíos, de seguir aprendiendo y de ponerle el corazón a cada uno de nuestros alfajores, el esfuerzo vuelve a dar sus frutos", aseguró Chirino, quien inventa nuevos sabores para sorprender.

El nuevo título es un bálsamo y una seguridad sobre que deben seguir por este camino. "Nos llena de orgullo y emoción porque somos Campeones Provinciales del Alfajor", detallaron.

Un premio que quedó en Temperley

El Campeonato Provincial del Alfajor se desarrolló en Lanús y la empresa de Chirino fue invitada a participar del mismo. "Para nosotros siempre es un lujo participar porque encima el torneo era en la zona Sur y logramos que se quede acá el premio mayor", confesó la pastelera profesional, y agregó: "Es lindo porque llegamos y nos conocen más personas de la zona, la gente responde, nos busca, nos vienen a visitar".

Si bien cada premio ganado guarda una gran satisfacción por el esfuerzo y el trabajo que le ponen, Chirino dijo que éste en particular los emocionó mucho a ella y a su equipo (su marido, su mamá, su hijo, su hermana y una amiga). "Este premio llega justo porque veníamos de unas semanas complejas y nos dio ese empuje emocional que necesitábamos", admitió la ganadora.

Sobre lo que significa ganar un premio, la experta resaltó: "Estos reconocimientos no son solo el 'resultado' de un camino de trabajo, perseverancia y amor en equipo, también y principalmente es el acompañamiento incondicional de la familia, es un todo".

Del subcampeonato al premio mayor

En el Campeonato Argentino del Alfajor obtuvieron el segundo lugar aunque iban por el primer premio porque el año anterior habían sido campeones, pero como ellos mismos manifestaron: fue como la Selección Nacional de Fútbol, "llegamos a la final y quedamos segundos".

Como el primer puesto de ese torneo se fue a Monte Grande, Chirino nuevamente apuntó a que la zona Sur es "tierra de ganadores". Tras analizar estos dos últimos concursos en que participó Mencantó reflexionaron sobre lo sucedido: "Este premio sin dudas es de nuestra gente, nuestra comunidad hermosa que nos elige y nos sigue siempre, es de ellos porque sin ellos tampoco se hubiésemos llegado".

Respecto a lo sucedido en Lanús, resaltaron la buena predisposición de los organizadores y el buen trato hacia cada una de las empresas participantes: "Queremos agradecer especialmente al Municipio de Lanús, al Campeonato y a cada una de las personas que hicieron posible este encuentro. Gracias también al jurado por la enorme responsabilidad de evaluar nuestro trabajo y a todos nuestros colegas alfajoreros, con quienes compartimos esta pasión", destacó la responsable de la empresa de Temperley.

Las horas de trabajo, de pruebas, de producción y de sueños fueron coronadas por el premio mayor. "Hoy sentimos, una vez más, que todo ese esfuerzo sigue dando frutos", concluyó.

Mirá el video de la consagración: