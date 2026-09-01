Davoo Xeneize, sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina: "Todos lloramos con él"

Davoo Xeneize , instalado como como una de las figuras en el streaming del fútbol argentino y hasta en el periodismo deportivo, se refirió al anunció de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección Argentina, que generó una conmoción a nivel internacional.

“En mi opinión es el mejor futbolista de todos los tiempos y de nuestra amada Selección. Creo que es una noticia impactante, no solamente para el mundo de los argentinos, también para el fútbol mundial”, reflexionó Davoo Xeneize sobre el anuncio de Lionel Messi.

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Para el joven streamer, al crack rosarino tenía aun mucho para dar con la camiseta de la Selección Argentina, a pesar de sus 39 años. “No sé si es impactante la palabra en realidad porque al fin y al cabo creo que uno, por más que lo quería evitar, porque viendo y considerando como jugó el último Mundial parecería que lo quedaba mucho por jugar todavía”, aseguró Davoo Xeneize aportando su mirada.

Desde su capacidad analítica, Davoo Xeneize analizó el último tramo de la carrera de Lionel Messi incluyendo el Mundial 2026 y su gran presente en el Inter Miami.

“Si uno se pone a analizar el Mundial, en mi opinión, el evento más importante a nivel deporte. Ninguna competición se ve más que el Mundial, ninguna competencia te exige más que el Mundial”, aseguró sobre lo ocurrido hace unos meses.

Davoo Xeneize y Lionel Messi.

“Fue el mejor jugador hace un mes y medio, haciendo un montón de goles, haciendo asistencias, tirando del carro de la Selección, como lo tiró durante tantos años. Y pasar de eso al retiro es raro desde el lado futbolístico, porque al fin y al cabo parecía que tenía mucho que dar todavía”, sentenció el streamer.

Asimismo, habló de nivel actual y de las chances de seguir con la Selección Argentina un tiempo más: “Hace tres días metió cuatro goles en el inter de Miami , yo siento que Messi futbolísticamente podría tranquilamente seguir en la Selección”.

“Es una decisión que se entiende. Creo que en el momento en que perdemos la final con España, estaba llorando en primer plano y todos los argentinos lloramos con él”, cerró el tema Davoo Xeneize sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina.