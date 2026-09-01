Fiorito: su novia lo apuñaló en el tórax tras una discusión y murió luego de agonizar dos días

Una fuerte discusión de pareja terminó con un hombre muerto en Villa Fiorito , llamado Fernando Salto , de 35 años, falleció el pasado domingo en el Hospital Evita de Lanús, donde permanecía internado tras haber sido apuñalado en el tórax.

Fuentes policiales informaron a La Unión que por el hecho está detenida su pareja, Antonella Soto , de 27 años, quien había sido aprehendida inicialmente por el delito de "lesiones graves". Sin embargo, tras la muerte de Salto, la Justicia recaratuló la causa como "homicidio agravado por el vínculo".

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Según consta en el parte oficial del caso, el episodio ocurrió el 28 de agosto último, cuando Salto se encontraba en su vivienda de Fiorito y mantuvo una fuerte discusión con Soto. En medio de la pelea, la mujer habría tomado un objeto cortopunzante y lo habría apuñalado a la altura del tórax, provocándole una grave herida.

El hombre fue trasladado por sus propios medios a un centro de salud de Lanús y, debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivado al Hospital Evita .

Mientras tanto, Soto fue trasladada a la Comisaría de Villa Fiorito y quedó a disposición de la UFI 9 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Roxana Fontana, que había avalado su aprehensión.

Asesinato en Fiorito

La situación de Salto se agravó durante las horas siguientes. Finalmente, el 30 de agosto el personal del Hospital Evita informó su fallecimiento.

Ante este nuevo escenario, la fiscalía interviniente dispuso modificar la calificación del expediente y la causa pasó a investigarse como "homicidio agravado por el vínculo".

Además, se ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia para establecer las circunstancias y características de la muerte.

Soto permanece detenida mientras avanza la investigación para determinar exactamente qué ocurrió durante la discusión y cuál fue su responsabilidad en la muerte de Salto.