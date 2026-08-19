Piden hasta 11 años de cárcel para dos hermanos detenidos por un feroz asesinato en Budge

La fiscal de Lomas de Zamora Marina Rocovich pidió 10 y 11 años de cárcel para Lucas Joel y Ramón Gabriel González, dos hermanos conocidos como “los cochinos”, acusados de ser los autores del crimen de un joven asesinado a tiros en Ingeniero Budge , en 2023.

Ambos imputados enfrentan un juicio abreviado en el que acordaron la pena. Sin embargo, la decisión final dependerá del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de Lomas.

Aniversario. A 8 años del crimen de Iván Echeverría, la sentencia todavía no está firme

Para la fiscalía, los detenidos son los asesinos de Jonathan Gabriel González . Cabe recordar que los hermanos fueron detenidos por la Policía cuatro meses después del homicidio, en noviembre de 2023.

La representante del Ministerio Público Fiscal pidió 11 años de cárcel para Ramón González al considerarlo culpable de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de instigador, en concurso real con robo doblemente calificado por el empleo de arma de fuego y por cometerse en lugar poblado y en banda, en concurso real con robo doblemente calificado por el empleo de arma de fuego y por cometerse en lugar poblado y en banda, en concurso real con portación ilegal de arma de guerra, en concurso real con resistencia a la autoridad, en concurso real con violación de domicilio, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por su comisión mediando violencia en concurso real con portación ilegal de arma de guerra”.

En tanto, pidió 10 años y 8 meses de prisión para Lucas Joel González por el delito de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego”.

El crimen de Jonathan González

Según se determinó en la investigación, el hecho ocurrió el 10 de julio de 2023 por la madrugada cuando un Lucas González junto a su hermano Gabriel, apodados en el barrio, “los cochinos”, se presentaron en la casa de Jonathan Gabriel González, de 23 años.

Los sujetos llamaron al joven quien salió a la calle. Los tres comenzaron a discutir y en un momento González se tomó a golpes con uno de los hermanos.

En ese contexto, Lucas González tomó un arma y ejecutó a Jonathan González de un disparo en la espalda. El joven herido fue llevado por vecinos hasta el Hospital Alende, en Budge, donde falleció a poco de ingresar.

Prófugos tras el crimen

La investigación estuvo a cargo de la UFI 3 de Lomas de Zamora y permitió localizar a los hermanos en noviembre de 2023, cuatro meses después del homicidio.

Durante ese período, familiares y vecinos de Jonathan habían denunciado que los acusados continuaban moviéndose por el barrio “como si nada”, mientras permanecían buscados por la Justicia.