Fiorito: detuvieron a dos hombres con uniforme policial y esposas por un robo en Budge

Dos hombres de 36 y 39 años fueron detenidos durante un allanamiento en Villa Fiorito por un robo a mano armada a un repartidor de paquetería, ocurrido en Ingeniero Budge .

El hecho ocurrió cuando la víctima, de 26 años, realizaba repartos junto a su pareja a bordo de una Renault Kangoo. Al advertir que eran perseguidos por varios sujetos en un Renault Mégane gris, intentó evadirlos mientras llamaba al 911.

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Sin embargo, al llegar al cruce de la avenida Camino Presidente Juan Domingo Perón (ex Camino de la Ribera) y Bermejo, fue violentamente encerrado. Del vehículo descendieron tres delincuentes armados, que les robaron los teléfonos y escaparon con la camioneta cargada de encomiendas.

A partir de la investigación, efectivos de la SubDDI Lomas de Zamora realizaron vigilancias encubiertas que permitieron ubicar el aguantadero utilizado por la banda.

Allanamiento en Fiorito

Con la orden del Juzgado de Garantías 3 y la UFI 19 de Lomas de Zamora, los agentes allanaron una finca en la calle Benito Pérez Galdós, en Villa Fiorito, donde aprehendieron a los dos sospechosos, identificados como L.R.M. y J.R.S.

Durante la requisa, las fuerzas de seguridad secuestraron indumentaria oficial de la Policía Bonaerense, un juego de esposas, dos equipos de comunicación tipo handy con base cargadora, un porta credencial y un cargador de pistola marca Bersa.

También se halló un Peugeot Partner HDI con la patente adulterada: la chapa real correspondía a un vehículo con pedido de secuestro activo por robo agravado, a requerimiento de la Comisaría 7ª de Villa Centenario.

El magistrado interviniente avaló las actuaciones policiales y ratificó la detención de L.R.M. y J.R.S. bajo la carátula de "encubrimiento agravado por ánimo de lucro en concurso real con robo calificado". Ambos quedaron alojados a disposición de la UFI 19.