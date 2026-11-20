La UNLZ acompaño a los alumnos en la construcción de sus proyectos.

Durante todo el año, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) fortaleció los vínculos con las escuelas secundarias y acompañó a los jóvenes en sus procesos de orientación vocacional .

"Este año recibimos a más de 90 escuelas y 4.500 estudiantes del último año del secundario, fortaleciendo los vínculos con las instituciones educativas de nuestra región y acercando la universidad a quienes están por comenzar una nueva etapa", informaron desde la UNLZ.

Día histórico. El emotivo posteo de la UNLZ tras el paso del Papa León XIV por Lomas de Zamora

Esta semana se hizo la última visita del proyecto "La UNLZ un lugar para vos" , una iniciativa del Departamento de Orientación Vocacional dependiente de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Se trata de jornadas especialmente diseñadas para acompañar los procesos de elección académica y construcción de proyectos de vida.

Escuelas de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Lanús, Ezeiza, Florencio Varela, Cañuelas, La Matanza y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires visitaron este año la universidad junto a docentes y directivos. Los alumnos tuvieron charlas de orientación vocacional destinadas a promover la reflexión sobre sus intereses y expectativas.

También recorrieron las cinco facultades de la UNLZ para conocer de primera mano la oferta académica, los espacios de estudio, las instalaciones y las distintas actividades que forman parte de la vida universitaria.

La UNLZ tuvo una nueva edición de la Expo Empleo

La Facultad de Ingeniería de la UNLZ llevó adelante la segunda edición de la Expo Empleo, un espacio de encuentro entre estudiantes, graduados y empresas que busca tender puentes entre la formación universitaria y el mundo del trabajo.

La jornada contó con la participación de empresas y organizaciones que compartieron sus propuestas y acercaron a la comunidad universitaria nuevas oportunidades de desarrollo profesional. Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las demandas del mercado laboral, generar contactos y explorar posibles caminos de inserción laboral.

También hubo talleres sobre armado de CV e Inteligencia Artificial con el objetivo de abordar aspectos claves de los procesos de selección actuales y el uso de nuevas herramientas para fortalecer la marca personal en un contexto laboral atravesado por transformaciones tecnológicas y nuevas exigencias profesionales.