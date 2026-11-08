Estudiantes de la UNLZ crearon una plataforma para combatir problemas de aprendizaje

RANDOM es una propuesta que nació dentro de las aulas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ) y busca aportar nuevas herramientas para acompañar el aprendizaje en las secundarias. Es una plataforma educativa digital desarrollada por cuatro estudiantes en la cursada de Diseño Multimedial, que reúne actividades interactivas vinculadas con los contenidos escolares.

La iniciativa surgió en agosto, en el marco de una actividad académica en la que los profesores Sebastián Violante y Marcelo Ostres propusieron a sus estudiantes trabajar sobre una problemática social. Maylen Bobadilla , Eileen Kajtar , Camila Ramírez y Sol Jiménez eligieron abordar la situación pública: "Sabemos lo delicado que es el tema actualmente para nuestro país, pero sí podemos hacer algo desde nuestro lugar que ayude a alguien más, estamos más que contentas con aportar aunque sea un granito de arena".

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A partir de una investigación sobre las dificultades que atraviesan estudiantes y docentes, identificaron la necesidad de contar con una plataforma que reuniera actividades interactivas, didácticas e intuitivas vinculadas con los programas escolares. "Un dato que nos impulsó fue que 1 de cada 3 alumnos que ingresan a primer año de secundaria, no dominan adecuadamente la lectura de textos", expresaron.

Entre las problemáticas que encontraron mencionaron las dificultades de comprensión lectora, la falta de interés y motivación de los estudiantes, la escasez de recursos y los desafíos que enfrentan los docentes para mantener la atención y acompañar los distintos ritmos de aprendizaje.

"Nos hubiera encantado contar con una herramienta así cuando transitamos la secundaria", señalaron las creadoras. En ese sentido, explicaron que buscan que los adolescentes puedan acercase a los contenidos de una manera diferente, con recursos visuales, actividades y una navegación intuitiva.

"Sabemos que estudiar a veces puede volverse monótono o hay temas que no llegas a entender del todo. Por eso queremos que los chicos de hoy puedan encontrar otras formas de acercarse a los contenidos, aprender de una manera más dinámica y que descubran que estudiar no tiene por qué ser 'aburrido'", enfatizaron.

Buscan ayudar a las dificultades de comprensión lectora, la falta de interés y motivación.

Una herramienta para acompañar las clases

RANDOM está pensada para estudiantes de primero, segundo y tercer año de secundaria. sus contenidos parten de los programas escolares y abarcan distintas áreas, entre ellas matemática, ciencias, geografía e historia. "Entendimos que hacía falta pensar nuevas formas de acercar los contenidos a los chicos", resumieron.

La selección de los temas también estuvo atravesada por los resultados de investigaciones e informes educativos que las estudiantes consultaron durante el desarrollo del proyecto como las pruebas PISA (2025). En Matemática y Ciencias, por ejemplo, tomaron como referencia indicadores sobre el desempeño de los alumnos, mientras que para Geografía incorporaron una propuesta de representación cartográfica diferente a la tradicional, propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La propuesta también contempla la posibilidad de que los docentes incorporen la plataforma como complemento de sus clases ya sea para repasar o reforzar aquellos temas que presentaron mayores dificultades de comprensión. "Nos parece importante destacar que RANDOM no pretende de ninguna manera reemplazar la enseñanza del docente", aclararon.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Random (@random.educacion) "En Random creemos que tenemos que encontrar nuevas formas de acompañar el aprendizaje".

Cuatro estudiantes, un proyecto en común

El desarrollo de la plataforma demandó alrededor de tres meses de trabajo intenso, para organizarse, las integrantes se distribuyeron las responsabilidades, aunque las decisiones principales se tomaron de manera conjunta, "fuimos un rompecabezas", compararon. Maylen estuvo a cargo de la estética; Eileen trabajó en las narrativas; Camila se ocupó de la comunicación estratégica y Sol coordinó el proyecto.

Uno de los principales desafíos apareció durante la investigación inicial. Según contaron, la amplitud de la problemática educativa hizo que al principio no supieran por dónde comenzar. Por eso, decidieron acercarse a quienes viven esas dificultades cotidianamente: los docentes.

Así, conversaron con profesores de escuelas secundarias públicas para conocer de primera mano las experiencias, las dificultades que observan en sus alumnos y los desafíos dentro del aula.

Las primeras experiencias

Actualmente, RANDOM atraviesa una primera etapa de prueba llamada Friends & Family, en la que las estudiantes comparten la plataforma con docentes cercanos y alumnos para recibir devoluciones.

Las primeras respuestas fueron positivas, los docentes valoraron la información incluida en las actividades y algunos proyectan incorporarlas a sus clases. Por su parte, los estudiantes que ya tuvieron la oportunidad de probarlas señalaron que les resultó útil para consolidar los contenidos que habían trabajado en el aula.

"Sabemos que hoy los adolescentes están familiarizados con la tecnología. Pensamos que darle un buen uso a ese vínculo es una oportunidad para acercarles los contenidos escolares de una forma distinta a la tradicional", cerraron.