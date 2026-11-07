Cómo impactó en Lanús la derrota de Defensa y Justicia con Boca

Lanús celebró el triunfo de Boca ante Defensa y Justicia.

El gol de Enner Valencia ante Defensa y Justicia no solo le permitió a Boca Juniors coronarse campeón de la Tabla Anual, sino que también ayudó a Lanús: con la derrota del Halcón, aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana y, además, se le abrió una posibilidad inmejorable para evitar a River Plate en los octavos de final.

El Granate siguió muy de cerca lo que pasaba en la Bombonera, ya que el conjunto de Florencio Varela era el único que podía poner en riesgo su presencia continental en 2027. Finalmente, el triunfo por 1-0 del Xeneize lo favoreció en esa lucha y por cuarto año consecutivo dirá presente en un certamen continental.

Lanús necesitaba que Defensa no le ganara a Boca para asegurar su boleto al certamen continental, pero la caída de los de Varela le abrió también la posibilidad de subir dos puestos en la tabla del Torneo Clausura y por eso el festejo fue doble. Ahora, si le gana por dos goles a Central Córdoba, el conjunto del sur terminará en el tercer puesto, por encima de Vélez (que cayó 2-0 con Unión) y del propio Halcón (que perdió 1-0 en la última jugada).

Allá vamos otra vez, Lanús! pic.twitter.com/rCbS01nzfg — Club Lanús (@clublanus) November 7, 2026 X Lanús. Qué necesita Lanús para evitar a River Hoy, todavía sin jugar su respectivo partido, el rival del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino sería River Plate, que terminó en el cuarto lugar de la zona B. Sin embargo, con las derrotas de Vélez y Defensa, a Lanús se le abrió una importante ventana para evitar al Millonario en el primer cruce eliminatorio y, para colmo, como visitante.

Para que esa posibilidad se concrete, el Granate deberá ganarle a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades. Eso le permitirá llegar a los 28 puntos y alcanzar la línea de sus rivales directos, aunque con una salvedad en cuanto a la diferencia de gol: si se impone por un tanto, terminará cuarto (el Halcón bajará al quinto lugar) y si lo hace por dos, culminará tercero (y Vélez finalizará cuarto). En este contexto, el panorama de los posibles rivales para los octavos de final es el siguiente: si empata o pierde, terminará quinto y visitará a River; si gana por un gol, recibirá a Barracas Central en la Fortaleza; y si vence por dos de diferencia, enfrentará a Belgrano como local.

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