AySA realizará trabajos que podrían afectar el servicio de agua en Lomas de Zamora

Habrá cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana, anunció AySA.

AySA llevará adelante tareas de mejora y mantenimiento en redes de agua potable que podrían afectar el servicio en distintos sectores de Lomas de Zamora . Los trabajos están previstos para el martes 10 y el jueves 12, entre las 8 y las 18, según el cronograma difundido por la empresa.

Las intervenciones forman parte del Plan Integral de Mejora y Mantenimiento que la compañía desarrolla en toda su área de concesión. En el distrito, las tareas alcanzarán diferentes zonas de Banfield , Lomas de Zamora y Temperley .

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Martes 10 y jueves 12, de 8 a 18: el área comprendida por Gallo, Levalle, Cerrito y avenida Almirante Brown. La posible afectación alcanza a sectores de Banfield, Lomas de Zamora y Temperley.

Martes 10, de 8 a 18: los trabajos se realizarán en el perímetro delimitado por Matheu, Nicora/J. V. González, Esmeralda y las avenidas Almirante Brown y Alsina, en sectores de Temperley y Lomas de Zamora.

Desde AySA señalaron que las tareas buscan mejorar la distribución de agua potable y generar un impacto favorable en la prestación del servicio. Durante las intervenciones, podrían registrarse inconvenientes en el suministro.

Cómo comunicarse con AySA

Ante consultas o reclamos, los usuarios cuentan con distintos canales de atención:

WhatsApp: 11-5984-5794.

Instagram: @aysa.oficial.

Facebook: AySA.Argentina.

Teléfono: 0800-321-AGUA (2482).

Los canales de Instagram y Facebook funcionan de 6 a 24, mientras que la línea telefónica está disponible durante las 24 horas.