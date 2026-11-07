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7 de noviembre de 2026
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AySA realizará trabajos que podrían afectar el servicio de agua en Lomas de Zamora

Los trabajos de AySA se realizarán el martes 10 y el jueves 12 en sectores de Banfield, Lomas y Temperley, con posibles inconvenientes en el suministro.

Habrá cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana, anunció AySA.&nbsp;

Habrá cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana, anunció AySA. 

AySA llevará adelante tareas de mejora y mantenimiento en redes de agua potable que podrían afectar el servicio en distintos sectores de Lomas de Zamora. Los trabajos están previstos para el martes 10 y el jueves 12, entre las 8 y las 18, según el cronograma difundido por la empresa.

Las intervenciones forman parte del Plan Integral de Mejora y Mantenimiento que la compañía desarrolla en toda su área de concesión. En el distrito, las tareas alcanzarán diferentes zonas de Banfield, Lomas de Zamora y Temperley.

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Qué zonas de Lomas de Zamora podrían tener inconvenientes

El cronograma establece dos sectores de trabajo:

  • Martes 10 y jueves 12, de 8 a 18: el área comprendida por Gallo, Levalle, Cerrito y avenida Almirante Brown. La posible afectación alcanza a sectores de Banfield, Lomas de Zamora y Temperley.

  • Martes 10, de 8 a 18: los trabajos se realizarán en el perímetro delimitado por Matheu, Nicora/J. V. González, Esmeralda y las avenidas Almirante Brown y Alsina, en sectores de Temperley y Lomas de Zamora.

Desde AySA señalaron que las tareas buscan mejorar la distribución de agua potable y generar un impacto favorable en la prestación del servicio. Durante las intervenciones, podrían registrarse inconvenientes en el suministro.

Cómo comunicarse con AySA

Ante consultas o reclamos, los usuarios cuentan con distintos canales de atención:

  • WhatsApp: 11-5984-5794.

  • Instagram: @aysa.oficial.

  • Facebook: AySA.Argentina.

  • Teléfono: 0800-321-AGUA (2482).

Los canales de Instagram y Facebook funcionan de 6 a 24, mientras que la línea telefónica está disponible durante las 24 horas.

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