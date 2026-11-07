Temperley se probó ante San Lorenzo para llegar con ritmo al Reducido

Temperley jugó un amistoso ante la Reserva de San Lorenzo.

A pesar de no tener acción oficial este fin de semana por la visita del Papa León XIV al país, Temperley hizo rodar la pelota este sábado en el estadio Alfredo Beranger y disputó un amistoso contra la Reserva de San Lorenzo para llegar con ritmo al inicio del Torneo Reducido de la Primera Nacional.

El Gasolero aprovechó la última práctica de la semana para medir fuerza con el combinado del Ciclón en un ensayo de 90 minutos -dos tiempos de 45- y el resultado fue positivo: fue victoria por 2 a 0 para los dirigidos por Nicolás Domingo, que celebraron gracias a los goles de Lorenzo Monti y Franco Tirotta, uno en cada tiempo.

La victoria en este amistoso le permite llegar con buen ánimo al compromiso ante Ciudad de Bolivar, en el que necesita al menos empatar para avanzar a los cuartos de final. Este partido ante el elenco bonaerense fue programado para el sábado 14, a partir de las 16 horas, en el estadio ubicado en 9 de Julio y Dorrego, en Turdera.

De esta manera, Temperley dejó en el olvido el empate ante Güemes de Santiago del Estero y también lo que fue la recta final de la zona B, donde terminó con una racha de tres partidos sin ganar, para cambiar el estado de ánimo y enfocarse de lleno en el Torneo Reducido.

Una buena noticia para Temperley Previo a este compromiso ante San Lorenzo, el Gasolero recibió importante noticia con miras al encuentro ante Ciudad de Bolivar: al delantero Marcos Echeverría le redujeron la sanción de tres partidos por su expulsión ante Chacarita y quedó habilitado para jugar el sábado que viene. La noticia fue confirmada por el Tribunal de Disciplina de la AFA, que en su último boletín informó que "se da por cumplida" la suspensión del delantero de Temperley, con lo que Domingo recupera a un futbolistas para el trascedental compromiso en el estadio Alfredo Beranger.

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