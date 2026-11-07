Una decisión de la AFA le permite a Temperley recuperar a una pieza clave

Temperley se encontró con una gran noticia en el último boletín que publicó el Tribunal de Disciplina de la AFA y podrá contar con el delantero Marcos Echeverría en el cruce ante Ciudad de Bolívar por los octavos de final del Torneo Reducido de la Primera Nacional .

El atacante estaba descartado por la sanción de tres partidos que pesaba sobre sus espaldas , pero la AFA revirtió la decisión que tomó hace una semana y el ex Banfield estará a disposición del entrenador Nicolás Domingo para el próximo partido.

Todo listo. Temperley ya conoce día y horario para recibir a Ciudad de Bolívar por el Reducido

Echeverría había sido expulsado por el árbitro Juan Cruz Robledo tras los incidentes ante Chacarita en el estadio Alfredo Beranger y todavía le quedaban dos encuentros más por cumplir, por lo que también se iba a perder un hipotético duelo de ida de cuartos de final.

Finalmente, su sanción se dio por cumplida con su ausencia en el partido ante Güemes de Santiago del Estero por la fecha 36 de la zona B y podrá jugar desde el inicio del Torneo Reducido.

Echeverría, otra vez a disposición de Temperley.

"Se da por cumplida la sanción al jugador Marcos Damián Echeverría, del Club Temperley. Art. 25 del Código Disciplinario", resalta el informe publicado en las últimas horas por la casa madre del fútbol argentino.

A partir de esta buena noticia, el atacante fomado en el Taladro se perfila para convertirse en uno de los cambios que realizará el entrenador respecto al último partido que jugó el Gasolero.

El comunicado que celebró Temperley.

Temperley ya tiene día y horario confirmado

La Asociación del Fútbol Argentino programó el encuentro entre el Gasolero y Ciudad de Bolívar para el sábado 14 de noviembre, desde las 16 horas, en el estadio Alfredo Beranger, en el que el local deberá al menos empatar para avanzar a los cuartos de final.

Al igual que el compromiso de Temperley, el resto de los partidos de los octavos de final también fueron programados en los siguientes días y horarios:

Sábado 14 de noviembre

15.00: Atlanta vs. Estudiantes de Caseros

16.00: Temperley vs. Ciudad Bolívar

18.00: Colón de Santa Fe vs. Ferrocarril Midland

19.00: Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú

20.00: Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Almirante Brown

Domingo 15 de noviembre