sábado 07 de noviembre de 2026
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7 de noviembre de 2026
Allanamientos.

Cayó una banda que hacía entraderas en Zona Sur: 11 detenidos

Algunos integrantes eran de Lomas de Zamora y Temperley. Utilizaban una vivienda como guarida para esconder elementos utilizados en entraderas.

Armas y herramientas incautadas en los allanamientos.

Armas y herramientas incautadas en los allanamientos.

Una banda que se dedicaba a hacer entraderas fue detenida tras una serie de allanamientos en Florencio Varela. Los integrantes eran de Lomas de Zamora y otras localidades de la zona sur del Conurbano bonaerense.

La investigación comenzó con una denuncia al 911 que alertaba sobre la presencia sospechosa de un grupo de personas encapuchadas en una casa ubicada en el el límite de Villa Aurora con San Eduardo.

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La Policía de la jurisdicción organizó un operativo de emergencia que permitió la detención de varios miembros de una banda delictiva. Hubo 11 personas arrestadas en total, según informaron fuentes oficiales.

Integrantes de Lomas y Temperley

Hubo 11 detenidos, acusados de participar en varias entraderas.

Hubo 11 detenidos, acusados de participar en varias entraderas.

Las averiguaciones de la Policía permitieron establecer que dicha vivienda era utilizada como guarida para esconder distintos elementos vinculados a los robos que cometía la banda. El grupo cometía entraderas y estaba implicado en varios ilícitos denunciados en Lanús, Quilmes, Florencio Varela y La Plata, entre otros distritos.

El dato llamativo fue que los delincuentes no eran de Florencio Varela, sino que residían en distintos domicilios de Lomas de Zamora, Temperley, Esteban Echeverría y Canning, según el reporte oficial.

El avance de la investigación impulsó otros cinco allanamientos en simultáneo, en los que secuestraron pasamontañas, guantes, chalecos antibalas, armas de fuego, herramientas de corte y clavos “miguelitos”, posiblemente utilizados para frustrar persecuciones policiales.

Además, se encontraron dos vehículos con pedido de secuestro activo por “hurto” en otros distritos. Ambos tenían una patente falsa. Estos elementos, junto a las personas detenidas, quedaron a disposición de la Justicia.

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