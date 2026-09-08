Cayó un joven que estaba prófugo por una entradera en Temperley: una jubilada murió de un infarto

Un joven que permanecía prófugo desde mayo , acusado de participar de una violenta entradera en Temperley que terminó con la muerte de una jubilada fue detenido tras un operativo realizado en San José , donde intentó escapar de la Policía, pero se entregó al ser rodeado.

Se trata del sujeto que era buscado en el marco de la investigación por el asalto ocurrido el 22 de mayo en una vivienda de la calle Senillosa al 100, donde una mujer de 66 años sufrió un infarto durante el robo y murió, según informaron fuentes policiales a La Unión .

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El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 1° y 6° de Lomas de Zamora , quienes realizaron tareas de campo en las inmediaciones de los domicilios donde sospechaban que podía ocultarse el acusado.

Durante el operativo, los agentes lograron visualizar al sospechosos en el interior de un pasillo ubicado sobre la calle Posadas, entre 9 de Julio y Margarita Weild, en San José. Sin embargo, al advertir la presencia policial, este intentó escapar a la carrera hacia el fondo del pasillo y comenzó a saltar las medianeras de distintos domicilios.

Un joven que permanecía prófugo desde mayo, acusado de participar de una violenta entradera en Temperley que terminó con la muerte de una jubilada fue detenido en San José. pic.twitter.com/zbM16Q7oHd — Diario La Unión (@LaUnionDiario) September 8, 2026

Según consta en el parte policial, el imputado ingresó a una vivienda ubicada sobre Oyuela al 2000, donde fue alcanzado por los efectivos. Primero opuso resistencia al momento de ser detenido, pero luego fue trasladado a la dependencia policial.

Una entradera que terminó en tragedia

El hecho que originó la investigación ocurrió el 22 de mayo, cuando Héctor Eduardo Wilvers, de 67 años, y su esposa, Elenna Gassmann, de 66, se encontraban durmiendo en su vivienda.

Al menos cuatro delincuentes ingresaron después de violentar una ventana de la cocina y sorprendieron al matrimonio, y en medio de la situación, Gassmann sufrió una descompensación cardíaca y murió como consecuencia de un infarto. Los delincuentes, en tanto, escaparon después de apoderarse de dinero y otros elementos de valor.

La investigación quedó a cargo de la UFI 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que avanzó con distintas medidas para identificar a los integrantes de la banda.

En mayo, la Policía ya había detenido a otro joven de 26 años señalado como uno de los presuntos participantes de la entradera y había secuestrado el vehículo que habría sido utilizado durante el robo.