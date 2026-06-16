Dictaron la prisión preventiva para el acusado por la muerte de una jubilada en una entradera en Temperley

La entradera seguida de muerte es investigada por la UFI 4 de Lomas de Zamora.

La Justicia de Lomas de Zamora dictó la prisión preventiva para el joven detenido por la entradera ocurrida en el barrio de San José, en Temperley , durante la cual murió una jubilada de 66 años tras sufrir una descompensación mientras era asaltada junto a su esposo.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el acusado continuará tras las rejas por pedido de la UFI 4 de Lomas, que sigue la búsqueda del resto de la banda que participó del hecho ocurrido el pasado 15 de mayo en el interior de una vivienda ubicada en Senillosa al 100.

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El sospechoso tiene 26 años, y había sido arrestado en inmediaciones del cementerio de Lanús, en un operativo realizado por efectivos de la Comisaría 6ta del distrito.

Durante el procedimiento, la Policía también secuestró el automóvil que habría sido utilizado durante el robo y recuperó distintos elementos sustraídos a las víctimas, entre ellos mercadería perteneciente al almacén familiar que funcionaba en la propiedad.

Fiscalías El caso ocurrido en Temperley es investigado por la UFI 4 de Lomas de Zamora.

La entradera mortal

Las víctimas, Elenna Gassmann, de 66 años, y su esposo Héctor Eduardo, de 67, estaban en el interior de su vivienda cuando al menos cuatro delincuentes ingresaron tras forzar una ventana de la cocina.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, los asaltantes redujeron violentamente al matrimonio mientras exigían dinero y objetos de valor.

En medio del ataque, la mujer sufrió una descompensación producto del estrés y el miedo generado por la situación. Pese a la asistencia médica, la víctima murió como consecuencia de un infarto y la causa fue caratulada provisoriamente como “homicidio en ocasión de robo”.

Los delincuentes lograron escapar con aproximadamente un millón de pesos, dinero que la pareja habría obtenido tras la venta de un pequeño almacén ubicado en la parte delantera de la vivienda.

A partir de distintas tareas de inteligencia, análisis de cámaras de seguridad y testimonios, los investigadores lograron identificar y detener a uno de los presuntos autores.