Fiorito: cayó un presunto dealer dentro de un búnker de venta de drogas

El operativo estuvo a cargo de la Delegación de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora.

Una denuncia de vecinos de Villa Fiorito permitió desbaratar un búnker de venta de drogas en la que operaba un hombre de 32 años que fue detenido, acusado de ser un dealer de cocaína, y que tenía decenas de dosis fraccionadas para la comercialización en su poder.

De acuerdo al reporte oficial del caso, durante el allanamiento, además de los estupefacientes, también fue secuestrado dinero en efectivo y teléfonos celulares que quedaron incautados para peritajes.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Unamuno, entre Islandia y Australia, tras una investigación impulsada por la UFI 14 de Lomas de Zamora .

El sospechoso quedó imputado por el delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización" y permanece a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para determinar si otras personas integraban la presunta red de venta de droga en el barrio.

La denuncia de los vecinos de Fiorito

De acuerdo con fuentes de la causa, el expediente se inició a partir de una denuncia presentada por vecinos que advertían sobre la presunta venta de estupefacientes en esa vivienda. La información fue canalizada por la Secretaría de Seguridad del Municipio hacia la fiscalía, que encomendó las tareas investigativas a la Delegación de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora.

Luego de reunir distintos elementos de prueba, los investigadores lograron confirmar el funcionamiento del punto de venta de droga y solicitaron una orden de allanamiento.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías 6 de Lomas de Zamora y permitió irrumpir en el inmueble, donde los efectivos secuestraron 124 dosis de cocaína preparadas para la venta, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.