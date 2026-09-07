Falsos policías simularon un allanamiento para robar una casa: terminaron detenidos

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a una banda de delincuentes que se hizo pasar por policías para realizar un allanamiento, como excusa para entrar a robar a una casa. Hubo tres detenidos.

Todo empezó cuando dos sujetos vestidos con uniforme de la Policía Bonaerense se presentaron en una vivienda de Luis Guillón , partido de Esteban Echeverría , con una supuesta orden judicial que los autorizaba a allanar el lugar. El objetivo era cometer una entradera y hasta amenazaron con derribar la puerta a patadas .

Captura. Cayó un joven acusado de matar a un hombre durante una entradera en Lomas

Captura. Estaba prófugo por un crimen y dos violentas entraderas: cayó en Lomas

La dueña de la propiedad no los dejó pasar y avisó que llamaría al 911. Los delincuentes decidieron irse. Escaparon en un Citroën DS3 blanco. Toda la secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad.

Tras la denuncia de la víctima, el caso quedó en manos de la DDI de Lomas de Zamora , que actuó bajo directivas de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Esteban Echeverría.

El operativo estuvo a cargo de la DDI de Lomas de Zamora.

Así cayeron los falsos policías

La investigación determinó que los delincuentes habían huido hacia Morón tras no poder concretar el robo. A partir de la información obtenida, se realizó un allanamiento de urgencia en el domicilio identificado.

En el operativo fueron detenidos dos hombres de 35 y 48 años, y una mujer de 34. Se encontró el Citroën C4 blanco utilizado en el intento de robo, al cual le habían cambiado la patente.

Entre los elementos secuestrados, había dos pistolas, ambas con pedido de secuestro por robo, dos cargadores, 41 municiones y una sobaquera. Como si fuera poco, la DDI de Lomas halló dos gorros y dos portacredenciales con distintivos de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina y la Policía de la Ciudad, utilizados para simular los allanamientos.

Gorras pertenecientes a la Policía Federal.

Finalmente, encontraron pasamontañas y herramientas comúnmente utilizadas para forzar puertas y ventanas, como una barreta, un cortafierro y dos destornilladores. También había un precinto, presuntamente para maniatar a las víctimas.

Con este escenario, los detenidos quedaron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra y violación de domicilio. La DDI de Lomas investiga si los involucrados participaron de otras entraderas en Zona Sur.