La Escuela de Cerámica de Lomas de Zamora prepara una nueva horneada Anagama

La jornada será el miércoles desde las 17 en Frías 1475, Lomas.

La Escuela Municipal de Cerámica de Lomas de Zamora realizará el miércoles desde las 17 en Frías 1475, una nueva jornada de horneada Anagama, una técnica milenaria utilizada en cerámica, y que en esta oportunidad será impulsada por los egresados 2026.

Durante la jornada, vecinos y vecinas podrán acercarse para conocer de cerca el proceso de cocción de las piezas en un horno de leña japonés y compartir el encuentro junto a estudiantes y docentes de la institución. "Egresadas y egresados 2026 compartirán una nueva jornada de horneada, como parte de una experiencia que atraviesa su recorrido y forma parte de la identidad de nuestra Escuela de Cerámica", detallaron en una publicación.

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Anagama significa "horno cueva" en japonés, es una técnica milenaria de cocción de cerámica, se caracteriza por su estructura alargada y en pendiente, funciona exclusivamente con leña. Y es el ritual de cierre de los egresados de la Tecnicatura en Cerámica.

Durante la cocción, el fuego y el humo recorren la cámara donde se encuentran las piezas, mientras las cenizas de la madera se depositan sobre ellas y, debido a las altas temperaturas, generan esmaltes naturales y texturas.

Estará abierta a toda la comunidad con entrada libre y gratuita.

La Escuela de Cerámica del Municipio de Lomas

La escuela comenzó a funcionar en 1993, a partir de un proyecto presentado en 1992 por los profesores Rodolfo Glade y Mario Domínguez. Desde la institución se brinda información en distintos aspectos vinculados con la cerámica, tanto técnicos y artísticos como productivos y culturales. Según un publicación en la cuenta oficial "se forman más de 400 personas en dos turnos".

El título técnico ceramista brinda una "formación integral en cerámica artística y aplicada, combinando técnicas tradicionales y contemporáneas con el desarrollo de la creatividad y el diseño", detallan en la página web Aprender Lomas.

La modalidad es presencial y para personas mayores de 18 años. La formación ofrece distintas oportunidades laborales "más de 6.000 alumnos han creado talleres artísticos, productivos o educativos, y otros se han convertido en microproductores", precisan en el apartado ¿cuáles son las salidas profesionales?¿qué podre hacer?